Стар ритуал предрече: Повече момчета ще родят в Бургас през следващата година
След като пожела повече бургаски бебета и усмихнати хора в Бургас, като стопанин на града кметът Димитър Николов разчупи обредната пита, която показа, че следващата година в морския град ще се раждат повече мъжки рожби, предаде репортер на Burgas24.bg.
Минути преди това се състоя ритуалът по издигане на националния, европейския и общинския флаг на пл. “Атанас Сиреков“. Строят на представителни блокове от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби, Командване за логистична поддръжка, формирования на Военновъздушните сили бе приет от началника на гарнизон Бургас и командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев.
