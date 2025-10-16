Проливният дъжд доведе до поражения в касовия салон на Старата поща в Бургас, съобщават потребители в социалните мрежи.Кактосъобщи пороят създаде много проблеми в града. Ул. "Цар Симеон I“ отново бе под вода. Преминаването в участъка около Математическата гимназия бе силно затруднено. Събраните огромни количество дъжд бяха залели и пътното платно, и тротоарите.За кратко време в града се изляха около 20 л/кв.м.