Старата поща протече
Както Burgas24.bg съобщи пороят създаде много проблеми в града. Ул. "Цар Симеон I“ отново бе под вода. Преминаването в участъка около Математическата гимназия бе силно затруднено. Събраните огромни количество дъжд бяха залели и пътното платно, и тротоарите.
За кратко време в града се изляха около 20 л/кв.м.
