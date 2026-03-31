Стартира вело проект "Бургас: Природа на колела"
Българска фондация Биоразнообразие – клон Странджа даде старт на проект "Бургас: Природа на колела“, който се осъществява заедно с Бургаска велосипедна общност и с финансовата подкрепа на фондацията на TELUS Digital Bulgaria.
През февруари бе изпратена информация за проекта до всички училища в Бургас и на база на получената обратна връзка, екипът започна работа с тези, които имат интерес да се включат в различните дейности.
През март стартира Еко-кампания за безопасно и отговорно каране на велосипед включваща лекции, беседи и демонстрации в 6 избрани училища:
АЕГ "Гео Милев“ - Бургас
ПГМКР "Свети Никола" Бургас
ОУ "Васил Априлов" - Бургас
ОУ "Любен Каравелов", гр. Бургас
ПГЧЕ "Васил Левски" Бургас
НЕГ Гьоте - Бургас
В еко кампанията участват инспектори от Пътна полиция Бургас , които запознават учениците с основните правила за безопасно движение с велосипед, правата и задължения на велосипедистите като участници в движението, използване на защитна екипировка, уважение и споделяне на пътя с пешеходци и автомобили, както и наболялата тема с рисковото ползване на тротинетки в градска среда.
Представителите на БФБ и на Бургаска велосипедна общност представят накратко проекта и екологичните ползи от използването на колело и демонстрират на място велосипеда и необходимата му техническа поддръжка, както и нужните задължителни аксесоари - каска, предна и задна светлина, звънец.
Презентацията е адаптирана за различните възрастови групи, а организаторите са подготвили и кратка анкета, за да изследват колко често и как ползват велосипед учениците.
След Великден ще започне инициативата "Вело петък“ с цел популяризиране на придвижването с велосипед до училище. Оказва се, че учениците не са достатъчно запознати с наличната веломрежа в града, затова на базата на картата на Община Бургас - https://map.smartburgas.eu/cycling е подготвена карта с всички училища и наличната веломрежа в града, която ще е от полза на учениците.
Проектът "Бургас: Природа на колела“ е насочен към насърчаване използването на велосипеди в бургаските училища, въвличането на ученици (12-17 г.) в дейности по опазване на бургаските езера и популяризиране на маршрути към и около езерата. Проектът цели да подобри свързаността с природата, да развие физическата активност на подрастващите и да допринесе за подобряване на качеството на въздуха в Бургас чрез по-активно колоездене особено сред учениците.
