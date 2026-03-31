Петокласниците от ОУ "Любен Каравелов" се запознаха с безопасното и отговорно придвижване с велосипед, за да знаят как да го използват в града. Децата научиха защо е важно да се кара колело, как да си подготвят велосипеда, каква екипировка трябва да имат, кои са пътните знаци, които трябва да познават и как карането на велосипед е от полза за природата.Българска фондация Биоразнообразие – клон Странджа даде старт на проект "Бургас: Природа на колела“, който се осъществява заедно с Бургаска велосипедна общност и с финансовата подкрепа на фондацията на TELUS Digital Bulgaria.През февруари бе изпратена информация за проекта до всички училища в Бургас и на база на получената обратна връзка, екипът започна работа с тези, които имат интерес да се включат в различните дейности.През март стартира Еко-кампания за безопасно и отговорно каране на велосипед включваща лекции, беседи и демонстрации в 6 избрани училища:АЕГ "Гео Милев“ - БургасПГМКР "Свети Никола" БургасОУ "Васил Априлов" - БургасОУ "Любен Каравелов", гр. БургасПГЧЕ "Васил Левски" БургасНЕГ Гьоте - БургасВ еко кампанията участват инспектори от Пътна полиция Бургас , които запознават учениците с основните правила за безопасно движение с велосипед, правата и задължения на велосипедистите като участници в движението, използване на защитна екипировка, уважение и споделяне на пътя с пешеходци и автомобили, както и наболялата тема с рисковото ползване на тротинетки в градска среда.Представителите на БФБ и на Бургаска велосипедна общност представят накратко проекта и екологичните ползи от използването на колело и демонстрират на място велосипеда и необходимата му техническа поддръжка, както и нужните задължителни аксесоари - каска, предна и задна светлина, звънец.Презентацията е адаптирана за различните възрастови групи, а организаторите са подготвили и кратка анкета, за да изследват колко често и как ползват велосипед учениците.След Великден ще започне инициативата "Вело петък“ с цел популяризиране на придвижването с велосипед до училище. Оказва се, че учениците не са достатъчно запознати с наличната веломрежа в града, затова на базата на картата на Община Бургас - https://map.smartburgas.eu/cycling е подготвена карта с всички училища и наличната веломрежа в града, която ще е от полза на учениците.Проектът "Бургас: Природа на колела“ е насочен към насърчаване използването на велосипеди в бургаските училища, въвличането на ученици (12-17 г.) в дейности по опазване на бургаските езера и популяризиране на маршрути към и около езерата. Проектът цели да подобри свързаността с природата, да развие физическата активност на подрастващите и да допринесе за подобряване на качеството на въздуха в Бургас чрез по-активно колоездене особено сред учениците.