Стихове на бургаски писатели откриха Есенните литературни празници
Автор: Николай Парашкевов 08:35Коментари (0)145
©
Слово и мелодия дадоха начало на Есенните литературни празници в уютния Дом на писателя на Световния ден на поезията и музиката.

Стихове на бургаски автори оживяха в гласа на Христо Симеонов, Невена Цанева и Христо Димитров-младши. Техните изпълнения превърнаха вечерта в истински празник на словото.

Музиката на дует "Парадокс“ добави още багри към есенната палитра – акорди, вплетени в поезия, които разтвориха сетивата за красотата на изкуството.

Носителят на редица престижни национални и международни литературни награди - поетът, писател и музикант Петър Чухов  бе специален гост на откриването на Есенни литературни празници 2025. Така, с хармония между стих и звук, есента в Бургас започна не само календарно, а и духовно – с обещание за още срещи, вдъхновения и празници на духа.

Събитието уважиха Диана Саватева, зам.-кмет "Култура и Вероизповедания", председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев и  директорът на Фондация "Бургас 2032" Руска Бояджиева.

Есенните литературни празници продължават до края на октомври.

Програма:

 

29 септември, 18:00 часа

Културен център "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“

Владимир Левчев представя новата си книга "География на съня“

Представя Жаклин Толева, на рояла – Милена Коларова

 

1 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Откриване на Есенни литературни празници

Специален гост Петър Чухов

 

2 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Вечер на госта –

"В края на леглото“ – Петър Чухов

Представя Роза Боянова

 

3 октомври, петък

Дом на писателя

Представяне на стихосбирката "Пясъчни ветрове“

Автор – Хайри Хамдан

Водещ Милка Иванова

 

7 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на книгата "В навечерието на 31 февруари“

автор – Наталия Недялкова

8 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на книгата "Птича тишина“

автор – Елена Стойчева

 

9 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на романа "Бреговете на Бохемия“

автор – Румен Денев

 

13 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на книгите:

Стихосбирка "R“, автор – Роза Максимова

"Неполучено писмо“, автор – Александър Кулик

 

14 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на книгата "Литературни легенди и съвременни прочити“

Спомени за писатели. Отзиви за книги

автор – Роза Боянова

 

15 октомври, 18:00 часа

Спектакъл в слово и музика "Посоки на обичта“

с творчеството на Татяна Йотова, Мариана Маринова

и Тони Маркс

 

17 октомври, 18:00 часа

Представяне на книгите

"Случаят живот или сънят на света“ и "Дневникът на Джими“

автор – Сашо Серафимов, Добрич

 

20 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на книгата "Всички наши лица“

автор – Слави Томов

 

21 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на книгата "Светлина в ключалката“

автор – Елена Янева

 

22 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на книгата "Анархия на сърцето“

автор – Александър Иванов

 

23 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на романа “Zdr, ko pr?"

автор – Виолета Златарева

 

24 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Борис Бухчев на 90 г.

Представяне на Роман в стихове

 

27 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на сборника "Морски раци“

автор – Клуб "Морски раци“

 

28 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Празник на поезията "Българин и жител на Бургас“

Стихове на бургаски поети за Бургас

*Съпътстваща изложба с етюди на знакови места и сгради в морския град

Модератор Диана Фъртунова

 

29 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Представяне на стихосбирката "Море и детство“

автор – Лилия Христова

 

30 октомври, 18:00  часа

Дом на писателя

Недялко Йорданов за 45 години "Море“

Представяне на сп. "Море“ – брой 2 и 3 за 2025

 

31 октомври, 18:00 часа

Дом на писателя

Вечер на прозата – с участието на автори, членове на СБПО

Организатор Слави Томов

 

Закриване на Есенни литературни празници – 2025








