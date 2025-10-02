Стихове на бургаски писатели откриха Есенните литературни празници

© Слово и мелодия дадоха начало на Есенните литературни празници в уютния Дом на писателя на Световния ден на поезията и музиката.



Стихове на бургаски автори оживяха в гласа на Христо Симеонов, Невена Цанева и Христо Димитров-младши. Техните изпълнения превърнаха вечерта в истински празник на словото.



Музиката на дует "Парадокс“ добави още багри към есенната палитра – акорди, вплетени в поезия, които разтвориха сетивата за красотата на изкуството.



Носителят на редица престижни национални и международни литературни награди - поетът, писател и музикант Петър Чухов бе специален гост на откриването на Есенни литературни празници 2025. Така, с хармония между стих и звук, есента в Бургас започна не само календарно, а и духовно – с обещание за още срещи, вдъхновения и празници на духа.



Събитието уважиха Диана Саватева, зам.-кмет "Култура и Вероизповедания", председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев и директорът на Фондация "Бургас 2032" Руска Бояджиева.



Есенните литературни празници продължават до края на октомври.



Програма:







29 септември, 18:00 часа



Културен център "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“



Владимир Левчев представя новата си книга "География на съня“



Представя Жаклин Толева, на рояла – Милена Коларова







1 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Откриване на Есенни литературни празници



Специален гост Петър Чухов







2 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Вечер на госта –



"В края на леглото“ – Петър Чухов



Представя Роза Боянова







3 октомври, петък



Дом на писателя



Представяне на стихосбирката "Пясъчни ветрове“



Автор – Хайри Хамдан



Водещ Милка Иванова







7 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на книгата "В навечерието на 31 февруари“



автор – Наталия Недялкова



8 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на книгата "Птича тишина“



автор – Елена Стойчева







9 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на романа "Бреговете на Бохемия“



автор – Румен Денев







13 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на книгите:



Стихосбирка "R“, автор – Роза Максимова



"Неполучено писмо“, автор – Александър Кулик







14 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на книгата "Литературни легенди и съвременни прочити“



Спомени за писатели. Отзиви за книги



автор – Роза Боянова







15 октомври, 18:00 часа



Спектакъл в слово и музика "Посоки на обичта“



с творчеството на Татяна Йотова, Мариана Маринова



и Тони Маркс







17 октомври, 18:00 часа



Представяне на книгите



"Случаят живот или сънят на света“ и "Дневникът на Джими“



автор – Сашо Серафимов, Добрич







20 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на книгата "Всички наши лица“



автор – Слави Томов







21 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на книгата "Светлина в ключалката“



автор – Елена Янева







22 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на книгата "Анархия на сърцето“



автор – Александър Иванов







23 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на романа “Zdr, ko pr?"



автор – Виолета Златарева







24 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Борис Бухчев на 90 г.



Представяне на Роман в стихове







27 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на сборника "Морски раци“



автор – Клуб "Морски раци“







28 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Празник на поезията "Българин и жител на Бургас“



Стихове на бургаски поети за Бургас



*Съпътстваща изложба с етюди на знакови места и сгради в морския град



Модератор Диана Фъртунова







29 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Представяне на стихосбирката "Море и детство“



автор – Лилия Христова







30 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Недялко Йорданов за 45 години "Море“



Представяне на сп. "Море“ – брой 2 и 3 за 2025







31 октомври, 18:00 часа



Дом на писателя



Вечер на прозата – с участието на автори, членове на СБПО



Организатор Слави Томов







Закриване на Есенни литературни празници – 2025