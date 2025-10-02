ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стихове на бургаски писатели откриха Есенните литературни празници
Стихове на бургаски автори оживяха в гласа на Христо Симеонов, Невена Цанева и Христо Димитров-младши. Техните изпълнения превърнаха вечерта в истински празник на словото.
Музиката на дует "Парадокс“ добави още багри към есенната палитра – акорди, вплетени в поезия, които разтвориха сетивата за красотата на изкуството.
Носителят на редица престижни национални и международни литературни награди - поетът, писател и музикант Петър Чухов бе специален гост на откриването на Есенни литературни празници 2025. Така, с хармония между стих и звук, есента в Бургас започна не само календарно, а и духовно – с обещание за още срещи, вдъхновения и празници на духа.
Събитието уважиха Диана Саватева, зам.-кмет "Култура и Вероизповедания", председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев и директорът на Фондация "Бургас 2032" Руска Бояджиева.
Есенните литературни празници продължават до края на октомври.
Програма:
29 септември, 18:00 часа
Културен център "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“
Владимир Левчев представя новата си книга "География на съня“
Представя Жаклин Толева, на рояла – Милена Коларова
1 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Откриване на Есенни литературни празници
Специален гост Петър Чухов
2 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Вечер на госта –
"В края на леглото“ – Петър Чухов
Представя Роза Боянова
3 октомври, петък
Дом на писателя
Представяне на стихосбирката "Пясъчни ветрове“
Автор – Хайри Хамдан
Водещ Милка Иванова
7 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на книгата "В навечерието на 31 февруари“
автор – Наталия Недялкова
8 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на книгата "Птича тишина“
автор – Елена Стойчева
9 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на романа "Бреговете на Бохемия“
автор – Румен Денев
13 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на книгите:
Стихосбирка "R“, автор – Роза Максимова
"Неполучено писмо“, автор – Александър Кулик
14 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на книгата "Литературни легенди и съвременни прочити“
Спомени за писатели. Отзиви за книги
автор – Роза Боянова
15 октомври, 18:00 часа
Спектакъл в слово и музика "Посоки на обичта“
с творчеството на Татяна Йотова, Мариана Маринова
и Тони Маркс
17 октомври, 18:00 часа
Представяне на книгите
"Случаят живот или сънят на света“ и "Дневникът на Джими“
автор – Сашо Серафимов, Добрич
20 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на книгата "Всички наши лица“
автор – Слави Томов
21 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на книгата "Светлина в ключалката“
автор – Елена Янева
22 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на книгата "Анархия на сърцето“
автор – Александър Иванов
23 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на романа “Zdr, ko pr?"
автор – Виолета Златарева
24 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Борис Бухчев на 90 г.
Представяне на Роман в стихове
27 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на сборника "Морски раци“
автор – Клуб "Морски раци“
28 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Празник на поезията "Българин и жител на Бургас“
Стихове на бургаски поети за Бургас
*Съпътстваща изложба с етюди на знакови места и сгради в морския град
Модератор Диана Фъртунова
29 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Представяне на стихосбирката "Море и детство“
автор – Лилия Христова
30 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Недялко Йорданов за 45 години "Море“
Представяне на сп. "Море“ – брой 2 и 3 за 2025
31 октомври, 18:00 часа
Дом на писателя
Вечер на прозата – с участието на автори, членове на СБПО
Организатор Слави Томов
Закриване на Есенни литературни празници – 2025
