Петър Хубчев. Това обяви на специална пресконференция в Бургас легендата Стилиян Петров.
"Днес официално искам да обявя Мача на надеждата, който ще се състои в Бургас на 6 юни на стадион "Лазур" – каза Петров. - Фондация "Стилиян Петров" винаги е имала за цел да подпомага хора в нужда. Една голяма благодарност за Община Бургас и кмета Димитър Николов, който пое ангажимента и отговорността да бъде част от това събитие. Благодарност за това, че отделя време това събитие да бъде нещо лично и да бъде гордост за Бургас. Благодаря на всички спонсори и партньори, които ще бъдат част от тази кауза.
Футболът е не само игра. Мачът на надеждата е повече от футбол. Нещо, което за мен е голяма гордост. Знам колко е важна подкрепата за всички хора, които се борят с онкологични заболявания.
В мача един срещу друг ще се изправят български звезди и звезди от световния футбол.
Ще бъдат допълнени от актьори и артисти от България и чужбина.
Искаме да направим нещо по-различно. На 6 юни стадион "Лазур" ще бъде в перфектно състояние. Билетите вече са в продажба. Надявам се, че ще направим един невероятен празник за Бургас. Знам, че стадионът ще бъде пълен".
Стилиян Петров организира благотворителен мач в Бургас
