© Стотици хвърчила на кайтисти ще изпълнят Бургаския залив през следващите дни. В сряда започва регата "Black Sea Kite Cup 2023". През уикенда пък тук ще се проведе Държавното първенство по кайтсърф. Яхт клуб "Черноморец Бургас" ще бъде организатор и домакин на двете състезания.



На кайт зоната на Северен плаж очакваме най-добрите кайтисти в България (над 60 души), включително и олимпийски надежди на страната. Яхтклуб "Черноморец Бургас" и Община Бургас, както и Българска федерация по ветроходство, отново ще представят чудесните възможности на града за развитие на ветроходните спортове.



Кайт състезанията ще включват едни от най-атрактивните дисциплини: Foil Race, Foil Free Ride, Course Race – twin tip / strapless, Hang Time.



За първи път ще бъдат проведени гонки и в най-новата дисциплина Wing surf.



Ще бъдат връчени награди на победителите в отделните класове и възрастови групи (мъже, жени, младежи и девойки), както и ще станат ясни държавните шампиони в отделните дисциплини.



Програмата на кайт регатите в Бургас:



КАЙТСЪРФ РЕГАТА “BLACK SEA KITE CUP 2023" на ЯК "ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС"



Сряда, 23.08.2023 г.



15:00 – 18:00



Регистрация за участие – on-line или в регатния офис



Четвъртък, 24.08.2023 г.



10:00 - 12:00



Краен срок за приемане на заявките в регатния офис



12:00



Техническа конференция



13:00



Старт на първа гонка за деня



Гонки: FOIL, COURSE RACE, Скокове Hang Time, WING SURF



Петък 25.08.2023 г.



13:00



Старт на първа гонка за деня



Гонки: FOIL, COURSE RACE, Скокове Hang Time, WING SURF



***



ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КАЙТСЪРФ 2023



Събота, 26.08.2023 г.



10:00 - 12:00



Краен срок за приемане на заявките в регатния офис



12:00



Техническа конференция



13:00



Старт на първа гонка за деня) Гонки: FOIL, COURSE RACE, Скокове Hang Time, WING SURF



Неделя, 27.08.2023 г.



13:00



Старт на първа гонка за деня



Гонки: FOIL, COURSE RACE, Скокове Hang Time, WING SURF



Неделя, 27.08.2023 г., на Северен плаж, Кайт зона ЯК "Черноморец Бургас"



17 ч. – НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ.