Стотици ученици на факелно шествие в Бургас в памет на Апостола на свободата
Шествието бе предвождано от гвардейския отряд на ПГЕЕ "Константин Фотинов“ и възпитаниците на ПГЧЕ "Васил Левски“.
В инициативата се включиха още зам.-кметът по образование Михаил Ненов, директорът на дирекция "Образование“ Катя Мишева, директори на бургаски училища и детски градини.
Колоната премина по улиците "Александровска“ и "Богориди“, отправяйки се към паметника на Апостола в Морската градина, където ученици, учители и граждани поднесоха венци и цветя.
