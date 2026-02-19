Над 600 ученици от 21 бургаски училища и 250 учители от 35 детски градини се включиха в организираното от Община Бургас мащабно факелно шествие в памет на Васил Левски, което се превърна в кулминация на събитията, отбелязващи 153 години от гибелта на Апостола на свободата.Шествието бе предвождано от гвардейския отряд на ПГЕЕ "Константин Фотинов“ и възпитаниците на ПГЧЕ "Васил Левски“.В инициативата се включиха още зам.-кметът по образование Михаил Ненов, директорът на дирекция "Образование“ Катя Мишева, директори на бургаски училища и детски градини.Колоната премина по улиците "Александровска“ и "Богориди“, отправяйки се към паметника на Апостола в Морската градина, където ученици, учители и граждани поднесоха венци и цветя.