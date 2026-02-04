Стотици видеа с голи клиентки от бургаски салони са свалени, сигналите от жени не спират
© Burgas24.bg
Вече са свалени от интернет пространството стотици видеоклипове и снимки, съдържащи изображения на жени, заснети по време на разкрасителни процедури в двата бургаски салона. Това споделиха на брифинг прокурор Щилиян Димитров - говорител на РП - Бургас и гл. инспектор Асен Фортунов - началник отдел "Икономическа полиция" при ОДМВР – Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.
Към този момент не е повдигнато обвинение срещу никого. "Всеки, който е имал достъп до въпросните видеозаписи, може да се счита за лице, коеъто е разпространявало съдържанието“, каза Димитров и увери, че се работи интензивно по делото.
"Работи се в тясно сътрудничество с международни партньорски служби и ГДБОП. Една от нашите основните ни цели е да ограничим целия достъп и да елиминираме последващо разпространение на такива клипове и снимки“, заяви Фортунов. И допълни, че са извършени процесуално – следствени действия на пет адреса - два търговски обекта и три на частни лица, свързани с двата бургаски салона. Иззети са DVR устройства, телефони, харддискове, компютърни конфигурации и др., на които предстои да бъдат извършени експертизи. Процесът по обследването им обаче бил изключително трудоемък.
Повече вижте в прикаченото видео!
Още по темата
/
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове! Жени в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
12:48
Още от категорията
/
Заради влязла в сила присъда за купуване на гласове: Искат освобождаването на кмета на село Бата
30.01
Задържаха двама мъже от кварталите "Победа" и "Горно Езерово", откраднали 150 м. кабел за 3 бона
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.