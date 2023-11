Страхотен се очертава да е празникът на Бургас

© Burgas24.bg Времето следва своя неизменен ход. Дните до Никулден ще се изтъркалят бързо, така че ви предлагаме отсега да се запознаете с богатата програма, посветена на празника, за да откриете своето събитие или събития в нея.



1 ДЕКЕМВРИ, ПЕТЪК







1 - 31 декември



КЦ "Морско казино“, Зала "Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0



Изложба "Морето през погледа на бургаските художници 1912 – 2012“



Вход свободен







Дом на писателя, ул. "Вола“ №1



Годишни литературни награди







10:00 до 12:00 часа



Доклад от проф. д.ф.н Калина Лукова – поезия







14:00 до 16:00 часа



Доклад от проф. д.ф.н Клео Протохристова – проза







18:00 часа



Държавна опера – Бургас, фоайе, ет. 2



Церемония по връчване на Годишните литературни награди:



"Пегас“, "Христо Фотев“ и "Петко Росен“







19:00 часа



ДТ "Адриана Будевска“



"Съвсем проста история“



Режисьор: Борислав Чакринов







2 ДЕКЕМВРИ, СЪБОТА



11:30 часа



Културен дом НХК, зала "Тончо Русев“



"Шампионът на Тихия океан“ – филм за преплуването на протока Каталина от бургаския спортист Цанко Цанков. Среща с именития плувец и неговия екип.







12:00 часа



Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле“



Многофункционалната зала "Ченгене скеле“



Откриване на изложба на Даниела Власакиева



Изложбата ще гостува в рибарското селище в периода 2-10 декември



17.00 часа



КЦ "Морско казино“, зала "Ал. Г. Коджакафалията“



Прожекция на филма "ЕТО КЪДЕ СИ в Млякото на Мечтите“



за българското участие в 59-ото Венецианско биенале



реж. Милена Кънева







19:00 часа



Държавна опера – Бургас



Вокален концерт със солистите на Държавна опера – Бургас



Даниела Дякова – мецосопран



Александър Крунев – баритон



На рояла – Илиана Тодорова



4 ДЕКЕМВРИ, ПОНЕДЕЛНИК



4 – 31 декември



КЦ "Морско казино“, Зала "Георги Баев“, ет. 0



Изложба живопис "Празник край морето“



Автор: Радка Караиванова



Откриване: 4 декември, 18:00 часа



4 декември – 31 януари



Център за съвременно изкуство и библиотека



Ул. "Св. св. Кирил и Методий“, ет. 1 и ет. 4



"Духът на Бургас“



Изложба на студенти от НХА София и Филиал Бургас



Откриване: 4 декември, 17:30 часа



19:00 часа



ДТ "Адриана Будевска“



"Актрисата“



Режисьор Николай Ламбрев



5 ДЕКЕМВРИ, ВТОРНИК



11:00 часа



Културен дом НХК, зала "Тончо Русев“



"Вражалец“ по Стефан Костов



Сценарий и постановка: Мария Маркова



ДТС "Арлекин“ при НЧ "Просвета 1888“ – Поморие



12:00 часа



Държавен куклен театър – Бургас



"Филифьонката, която вярваше в бедствия: 20 години по-късно“



12:00 часа



Държавна опера – Бургас



"Лешникотрошачката“, балет по музика на П. И. Чайковски



Солисти и ансамбъл на балета към Държавна опера – Бургас



С участието на ученици от балетните паралелки на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ и ДБТ "КАПКА"



Хореография и режисура – проф. Хикмет Мехмедов



Сценография и костюми – Радостин Чомаков



Постановка – Галина Калчева



16:00 часа



Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. "Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45



Зала "Акад. Константин Петканов“, Етаж 2



Награждаване на конкурс за рецитиране на стихотворение "Аз, морето и Бургас"



НЧ "Паисий Хилендарски 1928"



17:00 часа



Културен дом НХК – Горно фоайе



Откриване на изложба "Кървавото лято на 1903 г.“



120 години Илинденско-Преображенско въстание



18:00 часа



Храм "Св. св. Кирил и Методий“



Концерт с православни песнопения



с участието на Хор "Родна песен“ и Смесен хор "Бургас“







18:00 часа



КЦ "Морско казино“, Зала "Георги Баев“



"Песенна палитра“



Концерт на Народен хор "Трепетлика“ и Детска фолклорна формация "Шарени гайтани“ с ръководител Пепа Запрянова и солисти на гайдарски оркестър "Младост“ към ЦПЛР с ръководител Стойко Георгиев



Вход свободен



6 ДЕКЕМВРИ, СРЯДА



8:30 часа



Храм "Св. Николай Чудотворец“, к-с "Меден рудник“



Тържествена Света литургия в чест на Св. Николай Чудотворец



и благоденствието на Бургас, отслужена от Негово преосвещенство



Агатополски епископ Иеротей – Викарий на Негово Високопреосвещенство



Сливенски Митрополит Иоаникий







9:00 часа



Паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията



Полагане на венци и цветя



9:00 – 15:00 часа



РИМ – Бургас



Археологическа експозиция, ул. "Алеко Богориди“ 21



Историческа експозиция, ул. "Лермонтов“ 31



Природонаучна експозиция, ул. "Фотинов“ 30



Вход свободен



9:30 часа



Културен дом НХК, зала на ОбС – Бургас



Тържествено заседание на Общински съвет – Бургас



10:00 – 18:30 часа



Научен център "ПланетУм“, Морска гара



Планетариум – първа прожекция 10:30 ч., последна 17:30 ч.



Вход свободен за деца до 18 години



10:00 часа



Ул. "Алеко Константинов“



Арт базар



Никулденски ателиета



С участието на студенти от НХА, Филиал Бургас



10:30



Приморски парк, Моста



Демонстрации на ретро дайвинг с автентични костюми от 60-те години



Организатор: Клуб "Приятели на морето – Бургас“



10:45 часа



Площад "Атанас Сиреков“



Ритуал по издигане на националния, европейския и общинския флаг



Молебен за благоденствие на Бургас



11:00 часа



* Градинката до Часовника



Освещаване на Никулденска обредна трапеза



Представя Регионален исторически музей – Бургас



* Пунктове за рибен курбан



До Часовника, Компаса, в к-с "Меден рудник“ – парково пространство между бл. 46 и бл. 51, Магазия 1, КТК "Ченгене скеле“, пл. "Тройката“ – от страната на ул. "Васил Левски“.



* БХГ "Петко Задгорски“



Изложба "Вдъхновени от морето" – с творби от фонда на галерията







* К-с "Меден рудник“, парково пространство между бл. 46 и бл. 51



Никулденски концерт с участието на оркестър "Веселие“ – Цветелина и Панайот Стойчеви,



ФФ "Чинките“ и вокално студио "Примо“



НЧ "Св. св. Кирил и Методий 1985 “



* Парк "Велека“, к-с "Изгрев“



Никулденски концерт с участието на оркестър "Бургас“ със солисти Яна Биюкова и Кристина Стойкова



Организатор: НЧ "Изгрев – 1909“







От 11:00 до 16:00 часа



ОТКРИТИ СЦЕНИ



* В градинката до Часовника



С участието на групите "Горещ пясък“, "The Family“ и "Yasen end friends“



* Ул. "Богориди“, до Археологическа експозиция на РИМ - Бургас



С участието на Бургаски духов оркестър, групите "Euphoria" и "FOUR"



* Ул. "Александровска“, срещу Безистена



С участието на групите “Once", "Cloud embraced“ и "Stiff Bones“



* Ул. "Александровска“ и ул. "Милин камък“, до "EscoBar“ и "Papa Beer“



DJ party



* Пл. "Св. св. Кирил и Методий“



С участието на ВГ "Морски песъчинки", хор "Милка Стоева“, фолклорен състав "Трепетлика“, ДФА "Трите пъти“, ТА "Лукойл“, ТС "Златен пламък“







11:30 часа



Пл. "Атанас Сиреков“ – ул. "Алеко Богориди“ – Моста



Литийно шествие с хвърляне на венци и цветя



в морето в памет на загиналите моряци и рибари



12:00 и 13:00 часа



Отплаване на кораб "Бургус“ по направление "Магазия 1“ – КТК "Ченгене скеле“ (при подходящо време), за информация и резервации: 0882 004 124 (при подходящо време)



12:00 часа



Приморски парк, Моста



Заупокойна молитва в памет на загиналите моряци и рибари







13:00 часа



Дом на писателя, ул. "Вола“ 1



"Големият шаран“ – хумористичен конкурс







13:00 часа



Пристанище Бургас, Морска гара



Празничен поздрав с корабни сирени



13:00 часа



Пред Дружество на художниците – Бургас



Ул. "Александровска“ 22



Концерт на Духов оркестър – Бургас



Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле“ -



13:00 часа



Освещаване на Никулденски рибен курбан и празнична трапеза



13:30 часа



Празнична програма



13:30 часа



Дружество на художниците – Бургас



Ул. "Александровска“ 22



Традиционна изложба на бургаските художници



Връчване на наградата "Художник на годината“



Обявяване на призьорите в "Бург на годината“



14:00 часа



Площад "Атанас Сиреков“



Златна снимка на имениците







14:00 часа



Галерия "Неси“, ул. "Хан Крум“ 3



Изложба живопис "Линия“ на Милчо Талев



16:00 часа



Център за съвременно изкуство и Библиотека



Зала "Акад. Константин Петканов“, Етаж 2



Театър "ПАН“ представя детски театър за имениците



17:30 часа



Площад "Тройката“



Празничен Никулденски концерт и включване светлините на коледната елха



С участието на: Ева Найденова, Мария Мутафчиева, Стефан Илчев, Димитър Атанасов, Гергана Великова, ВА "Фортисимо“, Дует "Бургас“, Вокално трио Déjà vu, Група "Горещ пясък“, Група FOUR, Група "Силует“







СПОРТНИ СЪБИТИЯ



1-3 декември



Хотел "Аква“



Международен шахматен турнир "Купа Бургас“



Организатор: Шахматен клуб "Бургас 64“



1-3 декември



Спортна зала "Младост“



Детски турнир "Никулден“ и Купа "Весела Драганова“



Организатор: Клуб по художествена гимнастика "Черноморец“ - Бургас







2 декември



Спортна зала "Нефтохимик“



Турнир по спортна акробатика Купа "Черноморец“



Организатор: КСА "Черноморец“



3 декември



"Парк Арена ОЗК“ – футболно игрище



Детски турнир по ръгби "Св. Николай Чудотворец“



Организатор: Ръгби клуб "Моряците“



3 декември



Спортна зала "Никола Станчев“



Детски коледен турнир по футбол ("Още от дете“)



Организатор: СФК "Св. Никола“ и Община Бургас



5 декември



Спортна зала "Никола Станчев“



Традиционен турнир по борба "Данко Дачев“



Организатор: Спортен клуб по борба "Бургас“



6 декември



10:00 часа



Спортна зала "Младост“, обект №12



Турнир за хора с увреждания – вдигане на тежести



Организатор: Клуб "Джавелин“



10:00 часа



Плувен комплекс "Парк Арена ОЗК“



Традиционен турнир по плуване "Купа Бургас“



Организатор: Плувен клуб "Метропол“



8-10 декември



"Звездичка Арена“, "Парк Арена ОЗК“ и "Диалог Арена“



Национален турнир по футбол "Звезди на България“



Организатор: ДФК "Звездичка“