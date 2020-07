Страхотни забавления на "Сладоледен уикенд" - Бургас

© Какъв по-приятен начин да се разхладите от свеж леденостуден сладолед, а точната дестинация следващите дни е Бургас, защото тук ще се проведе Фестивал на сладоледа. Той е част от тематичните уикенди, организирани от Община Бургас в подкрепа на туристическия сезон.Организатори на сладоледения фест са Община Бургас, МТСП и Пристанище Бургас.



Сладоледи от цял свят с традиционни и екзотични вкусове могат да се опитат във фестивалната зона на Пристанище Бургас от днес до неделя.



В "сладоледеното градче" ще бъдат разположени шатри на участие бургаското джелато Pozzeti, Yellow cat gelato - град Поморие, Raffy ice cream, сладкарска верига "Роза", сладоледен салон "Gelati", сладоледи "Нестле" и сладоледи "Cremona".



Не пропускайте и възможността да пробвате островния сладолед със смокини на о-в Св. Анастасия, джелатото с вкус на бира на Papa Beer или бутикувите изкушения на The Crazy Family.



Уикендът е подходящ да посетите DJ хаус, дръм енд бейс партита на открито на парк "Росенец"/до хижа "Странджа"/ или да разгледате Пясъчния фестивал, експозициите на тропически пеперуди във Флората и на рибки и морски обитатели от цял свят и змии в Казиното, както и концерта на Милица Гладнишка и Михаил Йосифов Секстет " Живот като на кино" в петък в Летния театър, и още много предложения за изложби, постановки и други атракции.



По време на Сладоледен фестивал ще бъдат представени две социални предприятия от региона - Сдружение "Онкоболни и приятели" - Бургас и "Морски знаци" - Бургас. Техните изключително успешни проекти се превърнаха в емблема за програмите на Министерството на труда и социалната политика.



ПРОГРАМА



31 юли - 2 август







Фестивали:



30.07-02.08



Сладоледен фестивал - Бургас 30.07-02.08



Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас



31.07-02.08



От 10:00 до 24:00 часа



Sun Tribe Free Open Air 2020



Парк "Росенец"(Отманли), до хижа "Странджа"



31.07-02.08



От 10:00 до 19:00 часа



Фестивал на пясъчните фигури



Парк Езеро



Събития:



31.07



От 20:00 часа до 23:00 часа



Концерт ЖИВОТ КАТО НА КИНО



с Милица Гладнишка и Михаил Йосифов Секстет



Остров Света Анастасия



31.07-02.08



От 10:00 до 19:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Изложба на тропически пеперуди



Обекти:



Остров Света Анастасия



Островен сладолед със смокини



Джелато с вкус на бира



Papa Beer



Супер сладоледи Crazy Ice Creams



Boutique by The Crazy Family



Всички обекти за продажба на сладолед в Морската градина



ПРОГРАМА ПО ЧАСОВЕ



30 юли /четвъртък/



Oт 10:00 до 20:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Ал. Г. Коджакафалията", ет. 0



Изложба "ЗА - РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата"



От 10:00 до 20:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Христо Фотев", ет. 0



"Snake house"



Изложба на отровни змии



От 10:00 до 19:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев", ет. 0



Изложба "Вярата и морето в нас"



Автори: Тошко и Галина Вачеви



От 10:00 до 19:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Изложба на тропически пеперуди



18:00 часа



Сладоледен фестивал



Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас



18:00 часа



Остров Света Анастасия



Островна магия/Рисуване със сангрия



Арт ателие за рисуване.



АРТ Студио Becreative



18:00 часа



СимБиотично - пространство на Атанасовско езеро



Творческа работилница: Птици с папиемаше



Oт 18:00 часа



Открита сцена "Охлюва"



Концерт на Бургаски духов оркестър



От 18:30 до 22:30 часа



Галерия "Георги Баев" - Арт градина



Wine Gogh - рисуване с вино



19:30 часа



Военен клуб



"Приказка за най-хубавата приказка" - премиера



"Талантино" Бургас



31 юли /петък/



9:00 - 21:00 часа



Сладоледен фестивал



Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас



Oт 10:00 до 20:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Ал. Г. Коджакафалията", ет. 0



Изложба "ЗА - РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата"



От 10:00 до 20:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Христо Фотев", ет. 0



"Snake house"



Изложба на отровни змии



От 10:00 до 19:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев", ет. 0



Изложба "Вярата и морето в нас"



Автори: Тошко и Галина Вачеви



От 10:00 до 19:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Изложба на тропически пеперуди



16:45 часа



пл. "Атанас Сиреков"



Финален етап на 67-та колоездачна обиколка на България и награждаване



От 19:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Шоу с папагали



19:00 часа



Парк "Росенец"(Отманли), 15км южно от Бургас, до хижа "Странджа"



Sun Tribe Free Open Air 2020



19:30 часа



НЧ "Христо Ботев 1928" , кв. Банево



"Приказка за най-хубавата приказка" - премиера



"Талантино" Бургас



20:00 часа



Експозиционен център "Флора", зала 2



Театрална постановка "Извънредно положение"



20:30 часа



Регионална библиотека "Пейо К. Яворов", ул. "Богориди" 21



Представя пълнометражния анимационен филм на Уолт Дисни "Дъмбо" /1941 г./



21:00 часа



Остров Света Анастасия



ЖИВОТ КАТО НА КИНО с Милица Гладнишка и Михаил Йосифов Секстет



1 август /събота/



09:00 - 21:00 часа



Сладоледен фестивал



Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас



Oт 10:00 до 20:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Ал. Г. Коджакафалията", ет. 0



Изложба "ЗА - РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата"



От 10:00 до 19:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев", ет. 0



Изложба "Вярата и морето в нас"



Автори: Тошко и Галина Вачеви



От 10:00 до 20:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Христо Фотев", ет. 0



"Snake house"



Изложба на отровни змии



От 10:00 до 19:0 часа



Експозиционен център "Флора"



Изложба на тропически пеперуди



11:00 часа и в 14:00 часа



Остров "Света Анастасия"



Забавното шоу с папагали на "татко Калоян"



18:00 часа



Двора на Етнографския музей



Вечер на келтската култура



От 19:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Шоу с папагали



19:00 часа



Парк "Росенец"(Отманли), 15км южно от Бургас, до хижа "Странджа"



Sun Tribe Free Open Air 2020



19:30 часа



Експозиционен център Флора Бургас



Мини куклен спектакъл "Домът ни"



Театър "Трио"



2 август /неделя/



9:00 - 14:00 часа



Сладоледен фестивал



Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас



От 10:00 до 19:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев", ет. 0



Изложба "Вярата и морето в нас"



Автори: Тошко и Галина Вачеви



Oт 10:00 до 20:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Ал. Г. Коджакафалията", ет. 0



Изложба "ЗА - РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата"



От 10:00 до 19:0 часа



Експозиционен център "Флора"



Изложба на тропически пеперуди



От 10:00 до 20:30 часа



КЦ "Морско казино", зала "Христо Фотев", ет. 0



"Snake house"



Изложба на отровни змии



11:00 часа и в 14:00 часа



Остров "Света Анастасия"



Забавното шоу с папагали на "татко Калоян"



От 19:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Шоу с папагали



19:00 часа



Открита сцена "Охлюва"



Фестивал "Дни на куклите"



"Вълкът и седемте козлета"



Детска театрална формация "Усмивка", Бургас



20:00 часа



Открита сцена "Охлюва"



Фестивал "Дни на куклите"



"Рибарят и златната рибка"



ДКТ Бургас



21:00 часа



Летен театър - Бургас



Концерт-спектакъл "Вселена от гласове" на вокален ансамбъл "Фортисимо"