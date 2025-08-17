Новини
Страховити кадри от пожара край Несебър
Автор: Екип Burgas24.bg 15:40Коментари (0)192
© Фейсбук
Пожар гори в близост до Аквапарка в Несебър, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Горят сухи треви и храсти.

В социалната мрежа Фейсбук вече има доста видеа, показващи инцидента. Някои от тях са наистина страховити.

Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.




