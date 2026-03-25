Строителни фирми изразиха желание да подобрят условията, при които се лекуват пациентите в най-голямата болница в Югоизточна България. Текущи ремонти и освежавания са постоянна необходимост в лечебното заведение и се извършват периодично и със собствени средства, но амортизацията също е постоянна.Строителна фирма "Делтаспан" в момента обновява болнични стаи в Отделението по нервни болести, като в ремонта се включи с личен труд и част от персонала на отделението. Миналата година строителен предприемач от Поморие ремонтира със собствени средства почти цялото Второ детско отделение. Хотелиер дари запазени мебели и инвентар и в момента условията за малките пациенти и техните придружители са много добри. Спешно отделение бе обновено по същия начин - с безвъзмезден труд и материали.Болницата е отворена за предложения и от други строители, тъй като в момента най-голямата необходимост са именно освежителните ремонти.Преди ден дарение от "ДМ България" получи и Отделението по неонатология. То включва мокри кърпи, шишета, бебешка козметика. Шишетата са един от консумативите, изискващи честа подмяна, защото се използват и дезинфекцират интензивно. Друга необходимост за повечето отделения е спалното бельо – то също се амортизира бързо заради честото пране и дезинфекция на високи градуси. УМБАЛ Бургас благодари на всички дарители, защото всеки жест и всяка подкрепа е ценна.