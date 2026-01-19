Строят 4-етажен паркинг на Пристанище "Бургас"
©
Прогнозната стойност на проекта е около 6.1 млн. евро без ДДС, а средствата са осигурени по Програма за изграждане и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата по чл. 106а и на пристанищата - държавна собственост на ДП "Пристанищна инфраструктура" за 2025 г.
Срокът за изпълнение е до 500 календарни дни, в които се включват всички дейности - от проектирането до завършването на обекта.
Имотът, където ще се построи паркингът, се намира на една от главните улици в града – ул. "Александър Батенберг", но достъпът е през локална улица, която е заложена за реализиране по действащ ПУП.
Предвижда се изграждането на надземен 4-етажен паркинг с РЗП от поне 11 512 кв. м., застроена полощ от 2878 кв. м. и 344 паркоместа. На всеки етаж ще са предвидени паркоместа за хора със специални потребности. На партерното ниво ще има тоалетни. В двата срещуположни ъгъла на сградата ще са разположени стълби. Ще има още зарядни станции за електромобили и велостоянки. На покрива ще бъде изградена фотоволтаична централа от 300 kW за собствени нужди.
Оферти по обществената поръчка могат да се подават до 23 февруари.
Още от категорията
/
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
18.01
Най-дългият блок в България се намира в Бургас и при него може да бъде прочетена почти цялата азбука
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години д...
09:21 / 18.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.