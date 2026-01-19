Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" е обявило обществена поръчка за построяване на огромен паркинг на територията на Пристанище "Бургас" и по-конкретно на терминал Бургас-изток 1, показа проверка на ФОКУС.Прогнозната стойност на проекта е около 6.1 млн. евро без ДДС, а средствата са осигурени по Програма за изграждане и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата по чл. 106а и на пристанищата - държавна собственост на ДП "Пристанищна инфраструктура" за 2025 г.Срокът за изпълнение е до 500 календарни дни, в които се включват всички дейности - от проектирането до завършването на обекта.Имотът, където ще се построи паркингът, се намира на една от главните улици в града – ул. "Александър Батенберг", но достъпът е през локална улица, която е заложена за реализиране по действащ ПУП.Предвижда се изграждането на надземен 4-етажен паркинг с РЗП от поне 11 512 кв. м., застроена полощ от 2878 кв. м. и 344 паркоместа. На всеки етаж ще са предвидени паркоместа за хора със специални потребности. На партерното ниво ще има тоалетни. В двата срещуположни ъгъла на сградата ще са разположени стълби. Ще има още зарядни станции за електромобили и велостоянки. На покрива ще бъде изградена фотоволтаична централа от 300 kW за собствени нужди.Оферти по обществената поръчка могат да се подават до 23 февруари.