Студено бе утрото в Бургас днес. Едва 4° са показвали термометрите в 8 ч. днес. Във Варна е било доста по-топло – 6°, а в София – 0°.По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.Днес над по-голямата част от страната ще има разкъсана средна и висока облачност, а над североизточните райони - ниска. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще е мъгливо. В източните райони ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°.