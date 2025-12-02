Студ скова Бургас тази сутрин
© Burgas24.bg
По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Днес над по-голямата част от страната ще има разкъсана средна и висока облачност, а над североизточните райони - ниска. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще е мъгливо. В източните райони ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°.
