Събарят старата и опасна "Магазия 7"
©
За целта от ДП "Пристанищна инфраструктура" са обявили обществена поръчка, чиято стойност е близо 1 млн. лв.
Конструкцията е метално хале, а застроената площ е над 11 000 кв. м.
Сградата е в експлоатация повече от 50 години, като носимоспособността на конструкцията е изчерпана. Антикорозионната защита на металната конструкция е компрометирана, а при колоните, ригелите и фермите се наблюдават участъци с дълбока корозия, включително и до разрушаване на металните плочи в основите. Анкерните болтове и болтови връзки също са в лошо състояние.
Отводняването на покривите е силно компрометирано – водосточните тръби са корозирали и неизправни. LT ламарината, използвана за покрив и фасадна обшивка, е с изтекла годност.
През 2020 г. е изготвен доклад за техническо обследване, като е констатирано, че носещата метална и стоманобетонна конструкция не отговаря на действащите към момента норми за сеизмична устойчивост.
Още от категорията
/
Картини на едни от най-изявените бургаски художници са изложени в Заседателната зала на Община Бургас
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Украси Бургас в думи" – дай своята идея и остави следа в града
11:59 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.