Сградата "Магазия 7", намираща се на пристанищния терминал "Бургас-изток 1", ще бъде премахната, научиЗа целта от ДП "Пристанищна инфраструктура" са обявили обществена поръчка, чиято стойност е близо 1 млн. лв.Конструкцията е метално хале, а застроената площ е над 11 000 кв. м.Сградата е в експлоатация повече от 50 години, като носимоспособността на конструкцията е изчерпана. Антикорозионната защита на металната конструкция е компрометирана, а при колоните, ригелите и фермите се наблюдават участъци с дълбока корозия, включително и до разрушаване на металните плочи в основите. Анкерните болтове и болтови връзки също са в лошо състояние.Отводняването на покривите е силно компрометирано – водосточните тръби са корозирали и неизправни. LT ламарината, използвана за покрив и фасадна обшивка, е с изтекла годност.През 2020 г. е изготвен доклад за техническо обследване, като е констатирано, че носещата метална и стоманобетонна конструкция не отговаря на действащите към момента норми за сеизмична устойчивост.