Събарят старата стена на вълнолома в Бургас
Срокът му за изпълнение за целия проект е 895 календарни дни. Общата му стойност възлиза на около 56 млн. лева, от които 38 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. Възложител е ДП "Пристанищна инфраструктура".
Ремонтът е необходим, тъй като съоръжението е в лошо състояние в следствие на силните ветрове и големите морски вълни. На места от страна на морето липсва стоманобетоновата стена служеща за предпазване на първоначалният каменен зид от морското вълнение. Голяма част от тетраподите липсват, тъй като са се изсипали в морето, което нарушава структурната линия на вълнолома, информира Era nova.
Може би най-любопитната част от проекта е новата пешеходна зона, която се очаква да се превърне в любимо място за разходка на бургазлии и гостите на града. Тя ще минава по дължината на цялата стена и ще разкрива красива гледка към пристанището от едната си страна и към плажа от другата.
Достъпът до нея се осъществява посредством две монолитни стълбища от стоманобетон, както и хидравлични платформи за хора със затруднено придвижване. Ще бъде монтиран и парапет от неръждаема стомана с височината 110см. В зоната от края на вълнолома пред Магазия 1 до първите стълби (средата на 4-то корабно място) се предвижда ажурна метална ограда. Ще бъде изградено изцяло ново осветление на пешеходната алея на вълнолома. То ще става посредством два типа LED осветителни тела, монтирани на вълнобойната стена.
