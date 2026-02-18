Съдии от Окръжен съд - Бургас взеха участие в обучение по наказателно право, което събра магистрати и юристи от Апелативен регион - Бургас. Форумът се проведе по инициатива на Апелативен съд - Бургас, съвместно с Националния институт на правосъдието и Центъра за юридически науки /ЦЮН/ на Бургаския свободен университет.Лектори бяха съдия Лада Паунова - заместник на председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия и съдията от Върховния касационен съд Красимир Шекерджиев. Акцент бе поставен върху промените в НК и НПК, както и практиката на Съда на Европейски съюз.Събитието бе открито от съдия Пламен Синков - председател на Апелативен съд - Бургас, а сред присъстващите бяха Йовита Григорова - зам.-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, Христина Марева - председател на Окръжен съд - Сливен, Пепа Чиликова - председател на Окръжен съд - Ямбол, проф. д. н. Мария Нейкова - декан на ЦЮН при БСУ, проф. д.н. Мария Алексиева - зам.-ректор на БСУ, доц. д-р Славка Димитрова - зам.-декан на ЦЮН, доц. д-р Христо Павлов - програмен координатор в ЦЮН при БСУ и доц д-р Боян Георгиев.В обучението участваха много магистрати от окръжните и районните съдилища и прокуратури в Бургас, Сливен и Ямбол, съдебни помощници, представители на адвокатурата, следователи, разследващи полицаи и студенти. Участниците изразиха удовлетворение от възможността за професионален диалог и обсъждане на актуални въпроси за наказателноправната практика.