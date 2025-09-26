Новини
Съдия Събина Христова – Диамандиева се пенсионира
Автор: Екип Burgas24.bg 13:41
Представители на цялата юридическата общност от Бургас се събраха да поздравят г-жа Събина Христова – Диамандиева, съдия в гражданско отделение на Апелативен съд – Бургас, бивш председател на Окръжен съд – Бургас и бивш член на Висшия съдебен съвет по повод пенсионирането й.

Магистрати от съдилища и прокуратури в Съдебната палата на гр. Бургас, адвокати, нотариуси, юрисконсулти и съдебни служители изразиха уважение и респект към един от безспорните авторитети на правораздаването в региона.

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Събина Христова е освободена от заеманата длъжност “съдия“ поради навършване на пенсионна възраст, считано от 28.09.2025 година.

За проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, съдия Христова е поощрена от Висшия съдебен съвет, по предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас г-н Пламен Синков, с отличие "личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда.

В предложението си за награждаване председателят на съда посочва, че съдия Христова притежава безупречен морал, отнася се с изключителна отговорност към работата си, като се опира на критериите, свързани с общочовешките ценности и ценностите на демократичната уредба. При изпълнение на служебните си задължения винаги се е ръководила от правилата за етично поведение, произтичащи от основните принципи на професията: независимост, безпристрастност, справедливост, прозрачност, почтеност и благоприличие.

По време на гласуването на наградите, на заседание на Съдийската колегия на ВСС на 15 юли 2025 година, г-жа Галина Захарова - председател на Върховния касационен съд отбеляза изключително високото ниво на лична независимост и силно развито чувство за справедливост у съдия Христова, както и нейния доказан професионализъм.

Събина Христова – Диамандиева е завършила право в СУ "Св. Климент Охридски“. Има над 39 години юридически стаж, преминал изцяло в съдебната система, заемайки последователно длъжностите: стажант съдия в Окръжен съд – Бургас, нотариус, съдия и заместник- председател в Районен съд – Бургас, съдия и председател два мандата на Окръжен съд – Бургас. Била е член на Висшия съдебен съвет мандат 2003 година – 2007 година.

 В Апелативен съд – Бургас работи от 2012 година. Притежава най-високия ранг в съдебната система – "съдия във ВКС и ВАС“.

През годините съдия Христова е участвала в различни форми на обучения и семинари, а придобитата специализация и познания в областта на Европейското право е прилагала пряко в своята правораздавателна дейност и изготвените съдебни актове.

Съдия Събина Христова е ценен и уважаван юрист, който се ползва с доверието на представителите на професионалната общност в цялата страна.

Колегите от Апелативен съд – Бургас я изпратиха с плакет, благодарности за всеотдайната съдийска работа и с пожелание за здраве и благоденствие.








