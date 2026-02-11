Съдия от Окръжен съд - Бургас участва във форум за борба с детския кибертормоз
Събитието събра представителите на съдебната власт, общински структури, правоохранителните органи, БПЦ, директори и преподаватели на училища, както и различни експерти.
Сред основните теми на форума бе създаването на национален план за защита на децата от тормоз в интернет. Организаторите изнесоха и данни, че във всички училища в област Бургас вече имат програми за борба срещу насилието на деца в онлайн пространството.
Съдия Иванова акцентира върху ролята на съдебната система за гарантиране на сигурната онлайн среда. Тя поясни, че Окръжен съд - Бургас активно работи по програми с деца от различни възрастови групи за повишаване тяхната правна култура чрез разясняване не само на техните права, но и задължения. По нейни думи целта е опазване на най-голямата ценност в обществото, а именно децата.
Окръжен съд – Бургас остава ангажиран в борбата с детския кибертормоз и ще продължи да подкрепя инициативите за защита на подрастващите.
