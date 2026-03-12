Бургаският апелативен съд отвори врати за абитуриенти от 12 "е“ клас на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия /ПГСАГ/ "Кольо Фичето“ в града. Учениците от специалност "Недвижими имоти“ проведоха среща председателя на Апелативен съд – Бургас Пламен Синков на тема "Транспортни престъпления“."Спазвайте правилата и управлявайте автомобила със съзнание за опазване на собствения живот и този на другите“, посъветва магистратът младите хора, част от които вече притежават свидетелство за управление на автомобил. Акцент на срещата беше поставен върху по-високите наказания за водачите на МПС, причинили произшествия на пътя и квалифициращите обстоятелства при транспортните престъпления: управление в пияно състояние или след употреба на наркотици, бягство от местопроизшествието, липса на правоспособност, произшествие на пешеходна пътека, тежки последици (смърт или телесна повреда), множество пострадали лица.Съдия Синков наблегна върху последствията за водачи на автомобили, шофирали след употреба на наркотици и подчерта, че управлението на превозно средство трябва да бъде полезно и приятно, а не да носи негативи във всякакъв план. Той напомни, че наркотикът остава следа в организма и тази следа води след себе си неблагоприятни последици. В този контекст беше оправен и апел към абитуриентите да са особено бдителни зад волана по време на предстоящите балове, да спазват стриктно правилата за движение, да не шофират след употреба на алкохол и наркотици, да проявяват отговорност както към себе си, така и към останалите участници в движението.Председателят на съда обърна внимание и на промените в Закона за движение по пътищата, свързани с управлението на индивидуалните електрически превозни средства, т. нар. тротинетки. На гостите бяха представени новите изисквания, ограничения и санкции накратко, като бяха отчетени задълженията за каска, застраховка"Гражданска отговорност“, минималната възраст за управление – 16 години, както и забраните за скорост над 25 км/ч., за управление в тъмната част на денонощието, за каране без ръце, на едно колело, с опасни маневри или превоз на други лица и др.Посещението в Апелативен съд – Бургас на абитуриентите от ПГСАГ "Кольо Фичето“ завърши с въпроси и отговори относно обучението по право, конкурсите в съдебната система и професионалната реализация на юристите в България.