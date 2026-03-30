Районен съд - Бургас измени Наказателно постановление, издадено от Главна дирекция "Фискален контрол“ на НАП, с което на "Бургасбус“ ЕООД е наложена имуществена санкция от 2600 евро (5085,16 лв.) на 2556,46 евро (5000 лв.), научиДелото е образувано по жалба на "Бургасбус“ ЕООД, срещу Наказателно постановление, издадено от началник на Отдел "Оперативни дейности“ към Дирекция "Оперативни дейности“ в Главна дирекция "Фискален контрол“ на НАП, с което за нарушение на чл. 15, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), на жалбоподателя е наложена имуществена санкция от 2600 евро, касаеща увеличената стойност на хартиения билет с 4%.Районен съд - Бургас приема, че увеличението на цената на билета за градския транспорт не почива на обективни икономически фактори с пряка насоченост към себестойността на еднократния хартиен билет.От съдържанието на жалбата се вижда, че за 2025 г. стойността на билета се равнява на 2,09 лв. без ДДС или 2,50 лв. с ДДС. Не е посочено обаче как е достигната тази стойност. Липсва подробен, прозрачен и проверим алгоритъм за това как се формира себестойността на услугата, какъв процент от крайната стойност ще се поеме от потребителите и какъв размер ще се дофинансира от страна на Община Бургас.Решението на Районен съд - Бургас не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.