Съдът измени глобата от НАП на "Бургасбус"
Делото е образувано по жалба на "Бургасбус“ ЕООД, срещу Наказателно постановление, издадено от началник на Отдел "Оперативни дейности“ към Дирекция "Оперативни дейности“ в Главна дирекция "Фискален контрол“ на НАП, с което за нарушение на чл. 15, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), на жалбоподателя е наложена имуществена санкция от 2600 евро, касаеща увеличената стойност на хартиения билет с 4%.
Районен съд - Бургас приема, че увеличението на цената на билета за градския транспорт не почива на обективни икономически фактори с пряка насоченост към себестойността на еднократния хартиен билет.
От съдържанието на жалбата се вижда, че за 2025 г. стойността на билета се равнява на 2,09 лв. без ДДС или 2,50 лв. с ДДС. Не е посочено обаче как е достигната тази стойност. Липсва подробен, прозрачен и проверим алгоритъм за това как се формира себестойността на услугата, какъв процент от крайната стойност ще се поеме от потребителите и какъв размер ще се дофинансира от страна на Община Бургас.
Решението на Районен съд - Бургас не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Още по темата
Още от категорията
Румен Радев от Бургас: Ще предприемем реформи в МВР и ще ревизираме ключови обществени поръчки
27.03
В Бургас: България и Турция обсъдиха подобряването на сътрудничеството спрямо нелегалната миграция
25.03
