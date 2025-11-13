Съдът остави в ареста румънеца, обвинен за катастрофата с мигранти в Бургас
Според прокуратурата събраните доказателства показват, че именно обвиняемият е извършил две умишлени престъпления - срещу управление на държавата с пет квалифициращи обстоятелства, както и престъпление по транспорта.
Според обвинението румънецът умишлено е причинил смъртта на шестима души.
От видеозаписите на ул. "Тодор Александров" става ясен механизмът за извършване на престъплението, който кореспондира с показанията на служителите на МВР.
Наблюдаващият прокурор заяви че мигрантите са го убеждавали да намали скоростта и да спре. Според държавното обвинение има опасност арестуваният да се укрие или да извърши друго престъпление, заради което според прокуратурата е нужна мярката "Задържане под стража".
Защитата на Чиприян подчерта, че той не е имал противообществени прояви и не е бил осъждан до момента. Според адвоката, арестуваният е спрял и е напуснал автомобила, с който е превозвал мигрантите, но е бил върнат с викове от тях, за да продължи да шофира. Юристът поиска мярка "Домашен арест" за своя подзащитен. Чиприян помоли за по-лека мярка, за да е по-близо до семейството си и детето си, за да може да се грижи за тях. Той допълни, че много съжалява за случилото се.
