Окръжен съд – Бургас потвърди определението на Районен съд – Бургас и взетата спрямо Антон И. мярка за неотклонение "Задържане под стража“, обвинен в неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие.Производството бе гледано по частна въззивна жалба от обвиняемото лице и негов защитник, против определението на първоинстанционния съд.Антон е обвиняем за извършено престъпление по чл. 296, ал. 1 НК, че на 29.12.2025 г. в ж.к. Меден рудник, не изпълнил заповед за защита от домашно насилие издадена на пострадалата С.И., с което е било забранено да се приближава на по-малко от 50 метра от нея, както и да осъществява контакт под каквато и да е форма.Състав на Окръжен съд - Бургас с председател съдия Красимира Донева прие, че направеният от Районен съд най-общ извод за наличие в достатъчна степен на подозрение за авторството на деянието, напълно съответства на наличния доказателствен материал.Окръжен съд счете, че е правилен и изводът на първата инстанция за наличие на реална опасност обвиняемият да извърши бъдещи противоправни прояви - в съответствие с контекста на данните от справките от Бюро съдимост и АИФ на МВР, както и от свидетелските показания за склонността да проявява поведение, което обективно сочи на неспособност да се съобразява с правния ред.В случая осъществяването на намисленото е било съпроводено с последвала проява на физическата агресия от страна на Антон И. спрямо МПС и намиращите се в него свидетели - очевидци.Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.