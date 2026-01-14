Съдът в Бургас остави зад решетките мъж, нарушил заповед за защита
Производството бе гледано по частна въззивна жалба от обвиняемото лице и негов защитник, против определението на първоинстанционния съд.
Антон е обвиняем за извършено престъпление по чл. 296, ал. 1 НК, че на 29.12.2025 г. в ж.к. Меден рудник, не изпълнил заповед за защита от домашно насилие издадена на пострадалата С.И., с което е било забранено да се приближава на по-малко от 50 метра от нея, както и да осъществява контакт под каквато и да е форма.
Състав на Окръжен съд - Бургас с председател съдия Красимира Донева прие, че направеният от Районен съд най-общ извод за наличие в достатъчна степен на подозрение за авторството на деянието, напълно съответства на наличния доказателствен материал.
Окръжен съд счете, че е правилен и изводът на първата инстанция за наличие на реална опасност обвиняемият да извърши бъдещи противоправни прояви - в съответствие с контекста на данните от справките от Бюро съдимост и АИФ на МВР, както и от свидетелските показания за склонността да проявява поведение, което обективно сочи на неспособност да се съобразява с правния ред.
В случая осъществяването на намисленото е било съпроводено с последвала проява на физическата агресия от страна на Антон И. спрямо МПС и намиращите се в него свидетели - очевидци.
Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.
