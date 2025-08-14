Новини
Съдът в Бургас остави зад решетките мъжа, хванат с огромно количество дрога
Автор: Николай Парашкевов 16:20
Апелативният съд в Бургас остави в ареста Тодор Дюлгеров, задържан заради обвинение в притежание и разпространение на около 1.5 кг. кокаин, предаде репортер на Burgas24.bg.

Темида се позовава на данните, съдържащи се в протоколите за претърсване и изземване на вещи от автомобил, складово помещение в гр. Ямбол, протоколите за претърсване и изземване в жилища в с. Лозенец и гр. София, от показанията на свидетелите, протоколи от разпознаване и от изготвените експертизи.

Прокуратурата поиска мярката "Задържане под стража" да остане. Според нея са събрани достатъчно доказателства за авторството на деянията от страна на подсъдимия. Държавното обвинение подчерта, че има опасност задържаният да се укрие или извърши друго престъпление. По данни на наблюдаващия прокурор арестуваният е осъждан в Германия на 2 години и 6 месеца за трафик на наркотици. Според обвинението Дюлгеров може лесно да напусне страната предвид, че България е част от Шенген и да се укрие.

Защитата от своя страна поиска отмяна на решението на Окръжен съд - Сливен. Според юриста, въпреки че са повдигнати тежки обвинения, а разследването е в ранен етап, трябва да се представят още доказателства за това, че мъжът стои зад това, за което е обвинен. Адвокатът подчерта, че Дюлгеров е с постоянен адрес и ще може да бъде намерен там, ако му се постанови по-лека мярка. Защитата на арестувания подчерта, че той е с чисто свидетелство за съдимост що се отнася за територията на България.

Обвиняемият заяви, че няма да се укрие и ще окаже пълно съдействие на разследващите, но това в крайна сметка не повлия на решението на Апелативния съд в Бургас.








