Грузинецът, който бе задържан заради контрабандата на огромно количество цигари, открити в товарен автомобил на ферибота "Дружба“, пътуващ по линията Батуми – Бургас, бе конвоиран преди минути в съда. В този час Окръжен съд – Бургас гледа мярката му за неотклонение, предава репортер на Burgas24.bg.

Припомняме, че бяха намерени 3,6 млн. къса цигари или около 180 хил. кутии от различни търговски марки с белоруски бандерол. Стойността на контрабандата се оценява на около 750 хил. евро.

По документи товарният автомобил е превозвал матраци, натоварени в Грузия. На база анализ на риска тирът е селектиран за сканиране с рентгенова апаратура. При щателната митническа проверка е установено, че във вътрешността на ролки, декларирани като матраци, са укрити цигари, увити в изолационно фолио.