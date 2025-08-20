ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съобщиха причината за смъртта на 8-годишното дете в Несебър
Събирането на доказателства продължава и днес – водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето.
Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.
