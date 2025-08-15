ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Супер новини долетяха от "България Еър"
Новите полети ще осигурят на пътниците още повече удобство и гъвкавост при планирането на пътуванията между столицата и морските градове.
Разписание на допълнителните полети:
22 август / 29 август / 5 септември
· София – Варна: 18:10 – 19:00
· Варна – София: 19:40 – 20:30
22 август / 5 септември
· София – Бургас: 15:00 – 15:50
· Бургас – София: 16:30 – 17:20
24 август
· София – Бургас: 15:00 – 15:50
· Бургас – София: 16:30 – 17:20
· София – Варна: 18:10 – 19:00
· Варна – София: 19:40 – 20:30
8 септември
· София – Бургас: 15:00 – 15:50
· Бургас – София: 16:30 – 17:20
|Още по темата:
|общо новини по темата: 614
|предишна страница [ 1/103 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Затварят част от ул. "Дебелт" за 10 дни
16:44 / 15.08.2025
Бургаският съд решава за шофьора, помел двама на мотопед край Ахе...
12:22 / 15.08.2025
Нови аварии нарушават водоподаването в Бургаско
11:34 / 15.08.2025
Започнаха археологическите проучвания на Акве Калиде
10:25 / 15.08.2025
Важно! Затварят централна улица в Бургас през уикенда
10:29 / 15.08.2025
Включете се в инициативата на "Обединени за правата на животните"...
10:06 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета