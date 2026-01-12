Съветници искат връщане на старите цени на такси и услуги в Бургас
От формацията правят паралел със скоро наложената глоба на общинския превозвач "Бургасбус" от страна на Националната агенция за приходите (НАП).
Съветниците поставят въпроса дали същият стандарт ще бъде приложен и към останалите общински услуги.
Според "Средна европейска класа“ става дума за десетки такси и цени, увеличени в почти всички общински предприятия - в някои случаи с двукратен ръст, а в други чрез закръгляне на стойностите в евро в по-висока посока.
“Ще дадем само част от примерите, които ясно показват мащаба на проблема:
- такса за ползване на гробно място до 15 години:
25 лева преди промените на 25 евро след тях. Увеличение от 100%.
- билет за къща музей "Петя Дубарова“ за ученици, студенти и пенсионери.
2 лв на 2 евро. Отново 100% ръст.
- услугата "аудио гид“ на остров Св. Анастасия.
5 лв на 5 евро. Отново 100% ръст.
- стандартен билет до остров Св. Анастасия.
18 лв на 9.50 евро, което се равнява на 18.58 лв.
- билет за посещение на Банята на Сюлейман Великолепни в комплекс "Аква Калиде“.
6 лв на 3.50 евро или 6.85 лв.
- билет за остров Св. Анастасия за хора с увреждания.
9 лв на 5 евро или 9.78 лв.
- наем на зала "Петя Дубарова“ за един час.
36 лв на 30 евро, което е 58.67 лв.
- посещение на демонстрационен СПА център в "Аква Калиде“ за 3 часа.
25 лв през 2025 г. на 13 евро през 2026 г., или 25.43 лв, класически пример за закръгляне в по-висока стойност.
Подобни примери могат да бъдат открити в почти всички общински дружества и предприятия. Когато говорим за спазване на закона, той трябва да се прилага еднакво за всички. Няма как общината да изисква от гражданите да спазват закона, докато самата тя го заобикаля. Затова настояваме на следващото заседание на Общинския съвет администрацията на община Бургас да върне старите цени на таксите и услугите", настояват от формацията.
От там подчертават, че застават твърдо зад позицията на кмета на града Димитър Николов, който след наложената на "Бургасбус" глоба заяви, че "законът не трябва да се коментира - той трябва да се спазва".
