Общински съветници от Бургас подадоха сигнал до Комисията за защита на потребителите срещу "Бургасбус“ за реално увеличение на цената на билета за градски транспорт при превалутирането в евро."Цената беше 1,50 лв., а е обявена 0,80 евро, което при фиксирания курс означава 1,57 лв. Това е поскъпване, прикрито като закръгляване, и е в пряко нарушение на Закона за въвеждане на еврото.Сигналът е подаден официално. Очакваме институционална реакция.Темата засяга всички бургазлии и е тест дали въвеждането на еврото ще се използва за тихо вдигане на цени“, казаха съветниците от СЕК.