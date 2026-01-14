Съветници подадоха сигнал до КЗП за поскъпването на билетчето в Бургас
"Цената беше 1,50 лв., а е обявена 0,80 евро, което при фиксирания курс означава 1,57 лв. Това е поскъпване, прикрито като закръгляване, и е в пряко нарушение на Закона за въвеждане на еврото.
Сигналът е подаден официално. Очакваме институционална реакция.
Темата засяга всички бургазлии и е тест дали въвеждането на еврото ще се използва за тихо вдигане на цени“, казаха съветниците от СЕК.
