Общински съветници от ГЕРБ са изпратили Проект на решение до Общинския съвет в Бургас с предложение за съставяне на количествено-стойностна сметка, която да определи обхвата, вида и стойността на ремонт, целящ обновяването на две улици в централната част на града, показа проверка наСтава въпрос зав участъка от, както и зав участъка отСпоред общинските съветници и двете улици имат нужда от основен ремонт, който да подобри възможността за придвижване по тях и да повиши стандартите за безопасност.На база изготвената сметка следва да бъдат заложени конкретните средства в бюджета на Община Бургас за 2026 г.