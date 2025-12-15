Съветници предлагат ремонт на части от две бургаски централни улици
Става въпрос за ул. "Македония“ в участъка от ул. "Патриарх Евтимий“ до ул. "Александровска“, както и за ул. "Екзарх Йосиф“ в участъка от ул. "Цар Симеон I“ до ул. "Проф. д-р Асен Златаров“.
Според общинските съветници и двете улици имат нужда от основен ремонт, който да подобри възможността за придвижване по тях и да повиши стандартите за безопасност.
На база изготвената сметка следва да бъдат заложени конкретните средства в бюджета на Община Бургас за 2026 г.
