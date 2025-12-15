Сподели close
Общински съветници от ГЕРБ са изпратили Проект на решение до Общинския съвет в Бургас с предложение за съставяне на количествено-стойностна сметка, която да определи обхвата, вида и стойността на ремонт, целящ обновяването на две улици в централната част на града, показа проверка на BURGAS24.

Става въпрос за ул. "Македония“ в участъка от ул. "Патриарх Евтимий“ до ул. "Александровска“, както и за  ул. "Екзарх Йосиф“ в участъка от ул. "Цар Симеон I“ до ул. "Проф. д-р Асен Златаров“.

Според общинските съветници и двете улици имат нужда от основен ремонт, който да подобри възможността за придвижване по тях и да повиши стандартите за безопасност.

На база изготвената сметка следва да бъдат заложени конкретните средства в бюджета на Община Бургас за 2026 г.