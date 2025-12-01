24 платна, дело на бургаския художник Недялко Петков и колегата му Емануил Бозов от София разказват истории от Светите писания, променили света.Изложбата "Библейски истории в картини“ може да бъде разгледана в откритото пространство с пана пред Културен център "Морско казино“ от днес, 1 декември до 31 декември 2025, включително.Тя се реализира по инициатива на християнска църква "Благовестие“ в Бургас. Експозицията е посветена на предстоящите Рождествени празници.Творбите, плод на вдъхновението на двамата съвременни български автори са рисувани в периода от 2009 до 2024 година. Те представят ярки сюжети, обхващащи събитията от Благовещение до Второто пришествие. Основна част от картините са подредени в хронологичен на събитията ред, според Новия завет. Към всяка от тях е приложен и конкретният библейски текст, съответстващ на заглавието на художествените произведения.