Създават филиал на Минно-геоложкия университет в Бургас
От докладна записка на кмета на Бургас Димитър Николов става ясно, че обучението ще се осъществява в образователно-квалификационна степен "Бакалавър“ в професионално направление 5.8. Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми, по специалностите "Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“.
"Новият филиал ще допринесе за повишаване ролята на висшето училище като фактор за регионално развитие на един от перспективно развиващите се региони, отличаващ се със сериозна икономическа и бизнес активност. Около това становище се консолидират представителите на местния бизнес и представители на академичните среди, които определят откриването на филиал на Минно-геоложкия университет като значим фактор за регионално развитие, икономически просперитет и осигуряване на висококвалифицирани кадри със задълбочена инженерна подготовка. Такива кадри са търсени на пазара на труда в региона, като предлагането им към момента е недостатъчно, което не спомага за ефективното функциониране и растеж както на големите, така и на малките и средните предприятия и регионалната администрация. В този смисъл откриването на филиал ще създаде благоприятни предпоставки за развитие на бизнеса, създаване и внедряване на иновации, откриване на нови работни места и привличане на инвеститори, за което наличието на подготвени кадри е фактор от ключово значение“, са част от мотивите на докладната записка.
Минно-геоложкият университет разполага с необходимия преподавателски капацитет и институционална акредитация за обучение в 7 професионални направления. Университетът е в напреднали преговори с "Шел България“ за изграждане на Симулационен център за дълбоки сондажи, който да бъде ситуиран в бъдещия филиал в Бургас. Центърът ще обучава инженери, способни да решават широк спектър от задачи – от сондажи за вода до добив на нефт и газ.
Предлаганите специалности не се дублират с други висши учебни заведения в региона, което допринася за балансирано развитие на образователната мрежа и отстраняване на регионални дисбаланси. Очаква се активизиране на партньорството между университета и работодателите, както и създаване на условия за иновации, нови работни места и привличане на инвестиции.
Общинският съвет трябва да даде съгласие на предстоящото заседание за подкрепа за разкриване на филиала в Бургас. Също така да даде позволение да се предостави на филиала на Минно-геоложки университет, под условие, че същият получи положително становище от Националната агенция за оценяване и акредитация за разкриване на нова структура в Бургас помещения в студентския кампус.
