Мъж от Мъглиж катастрофира в село Бата, а тестът му за алкохол се оказа положителен. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че вчера около 10:50 ч. е възникнал пътен инцидент с материални щети между лек автомобил "Фолксваген Голф“ с видинска регистрация, управляван от 22-годишен мъж от Изворище, и лек автомобил "БМВ“, управляван от 30-годишен мъж от Мъглиж.Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества. Вторият тест на водача от Мъглиж е дал положителен резултат за употреба на метамфетамин. Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по съответния ред. По случая е образувано бързо производство.