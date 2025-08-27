ЗАРЕЖДАНЕ...
|Свастика се появи на фасадата на бившето еврейско училище в Бургас
Посланието на графита е ясен знак на антисемитизъм. Приравняването на жертвите на Холокоста с техните мъчители е абсурдно и извратено. Това е гавра с паметта не само на жертвите, но и с паметта на достойните и смели българи, спасили близо 48 000 български евреи в едни от най-мрачните години от нашата история. Недопустимо е обезсмислянето на техния подвиг!
Знакът за равенство между поведението на българските евреи и политиката на държавата Израел и прехвърлянето на омраза върху българските граждани от еврейски произход е лишено както от морал, така и от здрав разум. Напомняме, че според Работната дефиниция на антисемитизма на Международния алианс за възпоменание на Холокоста /International Holocaust Remembrance Alliance/ държането на всички евреи по света колективно отговорни за действията на държавата Израел е акт на антисемитизъм. България е пълноправен член на (IHRA) от 2018 г.
