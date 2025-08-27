Свастика се появи на фасадата на бившето еврейско училище в Бургас

© Формулата на омразата: нацистка свастика със знак на равенство на звездата на Давид се появи на фасадата на бившето еврейско училище в Бургас. Сградата се намира в непосредствена близост до бившата синагога, днес картинна галерия. Зданието има мрачна съдба. По време на Холокоста, 1941 г. еврейското училище е затворено и в него се настанява Комисарството по еврейските въпроси, натоварено с депортацията на бургаските евреи. Сутеренът е превърнат в място за мъчения и убийства от жандармерията. Там е изтезаван до смърт Щерю Воденичаров, един от лидерите на антифашисткото движение в Бургас.



Посланието на графита е ясен знак на антисемитизъм. Приравняването на жертвите на Холокоста с техните мъчители е абсурдно и извратено. Това е гавра с паметта не само на жертвите, но и с паметта на достойните и смели българи, спасили близо 48 000 български евреи в едни от най-мрачните години от нашата история. Недопустимо е обезсмислянето на техния подвиг!



Знакът за равенство между поведението на българските евреи и политиката на държавата Израел и прехвърлянето на омраза върху българските граждани от еврейски произход е лишено както от морал, така и от здрав разум. Напомняме, че според Работната дефиниция на антисемитизма на Международния алианс за възпоменание на Холокоста /International Holocaust Remembrance Alliance/ държането на всички евреи по света колективно отговорни за действията на държавата Израел е акт на антисемитизъм. България е пълноправен член на (IHRA) от 2018 г.