Светини пристигнаха в Бургас
Сред донесените в България светини са мантията на светеца, неговата шапка, поясът, личната икона, която е носил върху себе си, както и саморъчно изработен от него кръст. В страната пристигна и икона с мощи на свети Гавриил, съхранявана в църквата, която той сам е построил в родния си дом в Тбилиси.
Светините са донесени с благословението на Грузинския католикос-патриарх Илия II и на Българския патриарх Даниил. Инициативата се осъществява от Българо-грузинския духовен и културен център "Дарбази“ с благословението на Величкия епископ Сионий, игумен на Бачковската света обител "Успение Богородично“.
Поклонението в Бургас продължава до 18:00 ч. на 21 ноември. В ранния следобед, от 13:00 ч., в храма ще се проведе и беседа с племенника на светеца — Елгар Ургебадзе, който придружава светините по време на поклонническата програма в България.
