Община Бургас съобщава, че на 29 април (сряда) от 9:00 до 16:45 ч. ще се извърши профилактика на съоръженията, захранващи светофарната уредба на кръстовището между улиците "Българка“ и "Черногорово“ в кв. "Ветрен“.

За този период светофарната уредба няма да работи, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Община Бургас призовава водачите на превозни средства и пешеходците, преминаващи през кръстовището да бъдат изключително внимателни и да спазват правилата за движение.