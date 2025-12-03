Зимният сезон постепенно навлиза в своя ритъм, а с него започват и превантивните действия за поддържането на Северния плаж в Бургас, съобщи Булфото.Целта е да се гарантира, че през следващото лято пясъчната ивица ще бъде в отлично състояние за посетителите. Тази мярка е предназначена да предпази пясъка от неблагоприятните климатични условия през студените месеци, които могат да доведат до изкопаване на ивицата.