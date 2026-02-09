Такъв пиян шофьор в Бургас отдавна не бяха хващали
Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.
