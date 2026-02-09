Вчера около 12:15 ч. на бургаската улица "Мария Луиза“ срещу бл. 42 служители от Първо районно управление – Бургас спрели за полицейска проверка лек автомобил "Волво“, управляван от 52-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 3,15 промила.Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.