Талантливите танцьори от Black Style събират средства за световното по брейк за младежи в Тайван

© През септември 2025 г. брейк клуб Black Style ще вземе участие в световния финал на най-престижното брейк състезание в света – Battle of the Year World Final в категория младежи Next gen, което ще се проведе в град Тайнан, Тайван.



Black Style ще се изправи срещу най-добрите брейк колективи от целия свят, след като успешно премина квалификационния етап и спечели правото да представя България на тази изключителна сцена. Квалификацията за престижното състезание се проведе в Гърция, където отборът спечели за 9 пореден път титлата Battle of the Year Balkans.



В състезанието в Тайван ще вземат участие 5ма от най-добрите състезатели на Брейк клуб Бляк Стайл, който са и основна част от българския национален отбор по брейкспорт: Двукратната световна шампионка по брейк за младежи B-girl Firebird Пламена Георгиева, B-boy Beazt Констанстин Шарапчиев, B-boy Centurion Цветан Данов, B-boy NickRock Никола Николов и B-boy SiteSwipe Стефан Русев. Треньор на клуба е Христо Андонов – Черния.



За да участват на световния финал бургаските брейк легенди имат нужда от подкрепа!



Отборът вече е класиран – но участието не е гарантирано. Необходими са около 14 000 лв за самолетни билети до Тайван и наем на зали за допълнителни тренировки.



Ако си тук – значи вече си част от пътя.



Как да подкрепите БЛЯК СТАЙЛ за участието им на BOTY 2025 Next gen:



Можете да направите дарение чрез платформата GoGetFunding тук:



https://gogetfunding.com/support-black-style-to-the-boty-2025/



Или директно в Револют: @hristozj32



Нека заедно изведем Black Style на световната сцена!



Всяка помощ е от значение – с нея не само подкрепяте участието на български отбор на международна сцена, но и инвестирате в бъдещето на уличната култура у нас.



Повече за състезанието:



Battle of the Year (BOTY) е международен брейк турнир с над 30-годишна история. Провежда се ежегодно и събира най-добрите B-Boy и B-Girl екипи, избрани чрез регионални квалификации от всички континенти. BOTY е известен с високото си ниво, зрелищните битки и артистични шоукейси, и се счита за "Световната купа по брейкинг".В тазгодишното издание участие ще вземат над 20 от най-силните брейк отбори от Европа, Азия, Америка и Африка, като всяка група ще представи своята култура, стил и енергия в битка за световната титла.



За Black Style:



Брейк клуб Black Style е основан през 2004 г. от Христо Андонов-Черния и вече над 20 години е сред водещите брейк формации в България. Участниците са многократни носители на отличия от национални и международни състезания, представители на страната ни в над 15 държави и вдъхновители на цяло поколение млади танцьори.



Сред най-значимите постижения на клуба е израстването на B-girl Firebird (Пламена Георгиева) – двукратна световна шампионка при девойките до 18 години от международния шампионат World Kidz Breaking Champion в Словения. Подготовката ѝ в клуба и под прякото ръководство на Ицо Черния я превръща в една от най-разпознаваемите и уважавани фигури в европейския брейкинг за младежи. Пламена направи исторически момент на състезание Glory to Power Move в Дрезден през април 2023, като стана първата жена победител в изцяло мъжка категория. Друг голям успех, постигнат от възпитаник на клуба, е победата на B-girl Queen Mary в националния финал на Red Bull BC One Cypher Bulgaria, с което тя влиза в историята като първата българка, спечелила престижния формат.



През годините Black Style и The Next Crew печелят отличия от редица международни състезания – сред които Battle of the Year Balkans в Солун , кодето клубът завоюва 9 поредни титли, участия в Сърбия, Германия, Чехия и множество първи места на регионални и национални надпревари. Самият Христо Андонов е отличен с признанието Hall of Fame за принос към развитието на уличните изкуства в България.