Танцова школа ДЮН спечели квоти за Dance World Cup

© Млади таланти от Танцова школа ДЮН се завърнаха от българското квалификационно състезание за Dance World Cup с цели 17 квоти за участие на световните финали в Прага.



Състезателите на клуба завоюваха 6 първи места, въпреки огромната конкуренция от цяла България.



" С първо място са отличени танците- Soon will be found, All the jazz, Hypnotized, Queen bee, Scary shadows, Dream catcher. Вторите, трети и четвърти места също дават право на състезателите да участват на финалите в Прага. Имаме и двама солисти с отлични резултати в категория съвременен танц - Василена Тодорова и Никол Аврамова 3 и 4 място.Част от хореографиите са на самите танцьори. Сега ни очаква усилена подготовка и.....ПРАГА, идваме!", коментира на фейсбук страницата си Петя Стойкова, основател и хореограф на Танцова школа ДЮН.



Dance World Cup ще се проведе между 27 юни и 6 юли тази година в столицата на Чехия.