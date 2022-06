Танцова школа "Estrella" завоюва много медали на престижния конкурс "Magic World"

© Много медали, заслужени комплименти и неспирни аплодисменти получиха за таланта си танцьорите на "Estrella“ на престижния конкурс "Magic World" в Хасково.



В рамките на трите състезателни дни на сцената са представени 1300 танца в различни стилове от най-добрите школи на България. Всички участници са показали много високо ниво на подготовка и креативни хореографии. Бургас е бил представен достойно от няколко школи. В това число и добре познатата танцова школа "Еstrella“.



Талантите на школата се пребориха за участие във финалния концерт Gala Best Concert, където бяха класирани на 2-ро място със зашеметяващата хореография – "Firy Element. 40 танцьора на школата от 3 възрастови групи "запалиха“ сцената, завладяха зрителите и впечатлиха многобройното жури.



Преди година, на същата сцена, летяха, скачаха и се "вихриха“ каубойките от танца "Каубойски ритми“, за който възпитаниците на школата взеха 1-ва награда в Gala Best Concert. "Невероятните емоции и безграничната радост за постигнатите резултати дават крила за нови творчески порив и желание да създаваш красота“, споделят от школата.



Отлично са представиха всички възпитаници на "Еstrella“ - от най-малките 5- годишни дечица, които дебютираха на голямата сцена, до опитните 20- годишни танцьори.



1-во място, поздравления и комплименти от журито получиха най-малките възпитаници на танцова школа "Еstrella“ за много енергичната, ярка и добре синхронизирана хореография "Happy Children". Този танц беше удостоен и със специална награда, огромен мечок, за най-многобройна група сред минита /продукция, в стил Disko&Pop /. Мечокът Теди вече е талисманът на школата.



Още едно много специално 1-во място за "Кill This Love “ - Street&Hip Hop, продукция. Хореография, която впечатли журито. Освен първото място в категорията, бе присъдена и индивидуална награда за безплатно обучение в престижното студио "Bandits Dance Studio“ (Intensive Workshop) в Италия през юли тази година.



В невероятно силна надпревара възпитаниците на школата спечелиха:



Топ 15 танца от Gala Best Concert:



2 – ро място - Show - Fire Element



- Мини:



1- во място - Джаз - Dance Fantasy



1-во място - Диско поп – Happy Children



3 -то място - Spring Extravaganca



- Деца:



2 – ро място – Disko&Pop – Полина Янева



2 – ро място – Street&Hip Hop – Полина Янева



2 -ро място – Disko&Pop - Ha Fa Na Na



- Юноши:



1-во място - Show - Summer Mood



1-во място - Disko&Pop - Rattlesnake



1-во място - Street&Hip Hop - Полина Динева



3 -то място - Street&Hip Hop - Александра Чаталбашева



2 -ро място - Disko&Pop - Полина Динева



3 -то място - Disko&Pop - Александра Чаталбашева



- Възрастни:



1-во място - Show - Fire Element



1-во място - Show - Subtle Trap



1-во място - Street&Hip Hop - Kill this Love



3 -то място - Disko&Pop - Move



Танцова школа "Estrella“ – ръководител Олга Мохова.