Танцови двойки на КСТ "Бургас1975" и детски хор "Милка Стоева" ще участват в концерта "Ах, тази любов"

© Детски хор "Милка Стоева“ и танцови двойки от клуб по спортни танци "Бургас 1975“ ще участват в концерта "Ах, тази любов“. Събитието ще се проведе на 23 април (петък) от 20:00 часа в Клуб "Модерен Театър“.



Изпълнителите ще споделят с публиката си едно различно музикално и танцово преживяване извън голямата сцена – камерно, но с много чиста и силна емоция. Организаторите са избрали формата love rhymes (любовни рими). Между всяка песен и танц ще звучат мисли за любовта и стихове от популярната актриса от бургаския театър Невена Цанева, а в сетлистата за влюбени ще влязат обичани песни като "Fly me to moon" на великия Франк Синатра, "Ain’t no other man" на американска поп певица Кристина Агилера и други популярни песни.



Билети за "Ах, тази любов“ може да закупите от каса "Часовника“, на цена от 4 лева. Местата са ограничени, а посещението на събитието ще става при спазване на всички противоепидемични мерки за безопасност.