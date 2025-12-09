Танкерът "Кайрос" е блокиран пети ден край Ахтопол
Шестима души бяха евакуирани с хеликоптер след операция по въздух през последните два дни.
А междувременно България поиска разяснение от Турция за навлизането на танкера "Кайрос" в български води.
Транспортният министър за танкера "Кайрос": Всички разноски ще бъдат заплатени от корабособтсвеника
08.12
Рибар за "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
Коледари наричаха за здраве в Община Бургас
16:29 / 08.12.2025
Започна петият курс за обучение на парамедици в БДУ
13:06 / 08.12.2025
Детската болница "Света Анастасия" в Бургас отваря врати съвсем с...
13:02 / 08.12.2025
В Бургас учат шестокласници на първа помощ
11:48 / 08.12.2025
Ето къде няма да има вода днес
10:03 / 08.12.2025
Какво е бъдещето на терена на Колодрума?
09:57 / 08.12.2025
