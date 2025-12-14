Танкерът "Кайрос" получи захранване, за да активира системите си за вдигане на котва
Операцията беше наблюдавана от брега както от служители на Гранична полиция и "Фронтекс“, така и от жители на Ахтопол, които приветстваха започването ѝ. Местните споделят, че присъствието на ръждясалия танкер близо до брега е създавало тревога и напрежение.
Трима електроинженери и шестима механици от ремонтната бригада прехвърлиха 120-метров кабел към системите на танкера. Операцията по обезопасяване и подготовка за буксировка на танкера "Кайрос" край Ахтопол протича успешно. Подадено беше захранване към танкера, като аварийните екипи успешно го включиха към хидравличната система, която е сработила нормално. Лявата котва е освободена и раздвижена, а необходимите материали и оборудване за утрешната буксировка вече са подготвени.
Плановете са утре след изгрев слънце "Кайрос“ да бъде изтеглен на буксир от три влекача до предварително определено място в Бургаския залив.
Танкерът стои повече от една седмица на котва на почти една морска миля от брега на Ахтопол. Правителството одобри решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на операцията, пише NOVA.
За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата.
