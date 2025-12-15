Днес екипите на Изпълнителна агенция "Морска администрация“, съвместно с фирмата изпълнител BMF TUG Service, завършиха успешно буксировката на танкера "KAIROS“ с помощта на три влекача. Около 17.30 часа корабът достигна в крайната си точка и беше закотвен на определеното място в Бургаския залив. Там той не създава риск за безопасността и няма да пречи на корабоплаването в района.В следващите два дни предстои да бъдат изчислени всички направени от държавата разходи за танкера от неговото навлизане в териториалните води на България до днес. Веднага след това сумата ще бъде предявена на корабособственика. Чак след заплащането ѝ той ще може да организира извеждането на кораба от българските териториални води.