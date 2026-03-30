На работна среща между директорите на музеите и галериите в Бургас, Карнобат, Средец, Малко Търново, Поморие, Несебър, Созопол, Царево и Приморско се взе единодушно решение всички музеи в област Бургас заедно да отпразнуват Европейската нощ на музеите на 16 май (събота), в името на каузата "Бургас – европейска столица на културата 2032 г.“, видяНа срещата присъстваха още Руска Бояджиева – изпълнителен директор на фондация "Бургас 2032“ и Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново.В срещата се включиха и представители на ОП "Туризъм“ при Община Бургас.Събитието бе организирано от Регионален исторически музей – Бургас.Планира се тържествата да започнат в 18:00 ч., когато всички музеи в областта ще отворят врати.Подготвя се богата съвместна културна програма – изложби, концерти, работилници за най-малките, ревюта, фолклорни изпълнения и др. Беше постигнато съгласие за изготвяне на Единен културен календар на музеите в Бургаска област от юни до декември 2026 г., както и Обединена културна програма за 2027 г.Директорите на музеите и галериите категорично се обединиха в решението си всички културни събития на музеите в област Бургас да бъдат посветени на каузата "Бургас – европейска столица на културата 2032 г.“.За пръв път от съществуването си музеите в областта постигнаха пълно съгласие за обединение на културните институции в планирането и изпълнението на съвместни събития и инициативи, съвместни научни проучвания и съвместно представяне на културното и природно наследство в област Бургас.Руска Бояджиева - изпълнителен директор на фондация "Бургас 2032", декларира безусловната подкрепа на Фондацията за културните инициативи на музеите, посветени на каузата "Бургас - европейска столица на културата 2032 г.“. Кметът Илиян Янчев заяви пълната ангажираност на община Малко Търново към инициативите на местния музей. Той сподели своето изключително удовлетворение от обединението на музеите в Област Бургас в името на каузата "Бургас – европейска столица на културата 2032 г.“, както и от общите инициативи за развитието на културния туризъм в регион Бургас.Събитията по случай Европейската Нощ на музеите в област Бургас ще бъдат в партньорство с Фондация "Бургас 2032“ и Регионален исторически музей – Бургас.