Тазгодишната "Нощ на музеите" в Бургаско ще бъде на 16 май
На срещата присъстваха още Руска Бояджиева – изпълнителен директор на фондация "Бургас 2032“ и Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново.
В срещата се включиха и представители на ОП "Туризъм“ при Община Бургас.
Събитието бе организирано от Регионален исторически музей – Бургас.
Планира се тържествата да започнат в 18:00 ч., когато всички музеи в областта ще отворят врати.
Подготвя се богата съвместна културна програма – изложби, концерти, работилници за най-малките, ревюта, фолклорни изпълнения и др. Беше постигнато съгласие за изготвяне на Единен културен календар на музеите в Бургаска област от юни до декември 2026 г., както и Обединена културна програма за 2027 г.
Директорите на музеите и галериите категорично се обединиха в решението си всички културни събития на музеите в област Бургас да бъдат посветени на каузата "Бургас – европейска столица на културата 2032 г.“.
За пръв път от съществуването си музеите в областта постигнаха пълно съгласие за обединение на културните институции в планирането и изпълнението на съвместни събития и инициативи, съвместни научни проучвания и съвместно представяне на културното и природно наследство в област Бургас.
Руска Бояджиева - изпълнителен директор на фондация "Бургас 2032", декларира безусловната подкрепа на Фондацията за културните инициативи на музеите, посветени на каузата "Бургас - европейска столица на културата 2032 г.“. Кметът Илиян Янчев заяви пълната ангажираност на община Малко Търново към инициативите на местния музей. Той сподели своето изключително удовлетворение от обединението на музеите в Област Бургас в името на каузата "Бургас – европейска столица на културата 2032 г.“, както и от общите инициативи за развитието на културния туризъм в регион Бургас.
Събитията по случай Европейската Нощ на музеите в област Бургас ще бъдат в партньорство с Фондация "Бургас 2032“ и Регионален исторически музей – Бургас.
Румен Радев от Бургас: Ще предприемем реформи в МВР и ще ревизираме ключови обществени поръчки
27.03
