По стара, вече 27-годишна традиция, известните и високоценени бургаските художници Йордан Маринов, Йордан Петров и Йордан Ангелов ще отбележат Богоявление с обща художествена изложба. И тази година тримата съименици ще празнуват своя празник, представяйки нови творби пред публиката.Изложбата е утвърден акцент в културния календар на града и неизменно привлича почитатели на изобразителното изкуство. Тя ще бъде открита на 6 януари от 13:30 ч. в изложбената зала на ул. "Александровска“ 22. Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас и Дружеството на бургаските художници.