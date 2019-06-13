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|Тази събота е Черешова Задушница! Ето как безпроблемно да стигнете до Гробищния парк
На всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки напомняме, че могат да се придвижат до Гробищен парк с помощта на градския транспорт:
- линия Б1 → Терминал Меден Рудник - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Спортна" - Терминал Юг - бул. "Христо Ботев" - Александровска - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - Терминал Изгрев;
→ Терминал Изгрев - Изгрев, Акве Калиде - Велека - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - Александровска - бул. "Христо Ботев" - Терминал Юг - ул. "Спортна" - бул. "Захари Стоянов" - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - Терминал Меден Рудник.
- линия 11 → Терминал Славейков - ул. "Проф. Якимов" - Изгрев, Акве Калиде - Велека - Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - бул. "Демокрация" - Ж.П. гара - бул. "Мария Луиза" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Янко Комитов" - Терминал Славейков.
- линия 12 → Терминал Славейков - ул. "Янко Комитов" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Мария Луиза" - Ж.П. гара - бул. "Демокрация" - Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - ул. "Проф. Якимов" - Терминал Славейков.
- линия 15 → Автогара Юг - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Транспортна" - кв. Сарафово.
→ кв. Сарафово - ул. "Транспортна" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - Автогара Юг.
- линия Б11 → Терминал Меден рудник - ул. "Въстаническа" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Индустриална" - бул. "Иван Вазов" - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - ул. "Петко Задгорски" - Терминал Изгрев;
→ Терминал Изгрев - ул. "Петко Задгорски" - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - ул. "Иван Вазов" - ул. "Индустриална" - ул. "Петко Задгорски" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Въстаническа" - Терминал Меден рудник.
При необходимост, транспортното дружество има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.
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