Тази събота е Черешова Задушница! Ето как безпроблемно да стигнете до Гробищния парк

© На 15 юни, събота, православното християнство отбелязва Черешова Задушница. За да се гарантира безпроблемното протичане на деня за почит към починалите, в района на Гробищния парк ще бъдат съсредоточени повече полицейски патрули и служители на дирекция УКОРС на Община Бургас. От КАТ ще разположат свои екипи по улиците, където се очаква да има по-интензивен трафик. Патрулите ще регулират движението, за да се избегнат задръствания.



На всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки напомняме, че могат да се придвижат до Гробищен парк с помощта на градския транспорт:



- линия Б1 → Терминал Меден Рудник - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Спортна" - Терминал Юг - бул. "Христо Ботев" - Александровска - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - Терминал Изгрев;



→ Терминал Изгрев - Изгрев, Акве Калиде - Велека - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - Александровска - бул. "Христо Ботев" - Терминал Юг - ул. "Спортна" - бул. "Захари Стоянов" - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - Терминал Меден Рудник.



- линия 11 → Терминал Славейков - ул. "Проф. Якимов" - Изгрев, Акве Калиде - Велека - Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - бул. "Демокрация" - Ж.П. гара - бул. "Мария Луиза" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Янко Комитов" - Терминал Славейков.



- линия 12 → Терминал Славейков - ул. "Янко Комитов" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Мария Луиза" - Ж.П. гара - бул. "Демокрация" - Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - ул. "Проф. Якимов" - Терминал Славейков.



- линия 15 → Автогара Юг - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Транспортна" - кв. Сарафово.



→ кв. Сарафово - ул. "Транспортна" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - Автогара Юг.



- линия Б11 → Терминал Меден рудник - ул. "Въстаническа" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Индустриална" - бул. "Иван Вазов" - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - ул. "Петко Задгорски" - Терминал Изгрев;



→ Терминал Изгрев - ул. "Петко Задгорски" - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - ул. "Иван Вазов" - ул. "Индустриална" - ул. "Петко Задгорски" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Въстаническа" - Терминал Меден рудник.



При необходимост, транспортното дружество има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.