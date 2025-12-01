Тази вечер сцената на Културен дом НХК ще се превърне в място, където талантът, вдъхновението и бургаският дух ще се слеят в един изискан, тържествен спектакъл – Гала на лауреатите в изкуствата.Входът остава свободен, но вечерта обещава да бъде официална, стилна и наситена с емоции – истински празник за почитателите на изкуството.Тази година Гала вечерта се провежда в партньорство с Театрален колеж "Любен Гройс“ и Фондация "Бургас 2032“, а специален гост ще бъде световноизвестният актьор Димитър Маринов, който ще сподели сцената с младите бургаски таланти.Музика, танц, слово – една сцена, десетки таланти - публиката ще се наслади на многообразна програма, която обединява различни жанрове и поколения творци:Градският духов оркестър, Симфоничният оркестър на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“, и възпитаниците на училището -солистите Владимир Меранлиев (цигулка), Георги Тодоров (тромпет), Антония Кондева (фагот), Хор "Милка Стоева“,възпитаници на СУ "Добри Чинтулов“, Група "Прегърнат облак“, брейк формация с международни отличия Black Style Squad, tанцовата звезда Ванеса Калчева, победителят в конкурса "Бургас и морето“ – Георги Дюлгеров.В антракта гостите ще чуят изпълнения на китарния ансамбъл на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Симона Маринова.По време на церемонията ще бъдат връчени още грамоти и пластики на изявени творци, отличени и от Министерството на културата: обичаната изпълнителка Тони Димитрова, Христина Арсенова, директор на Държавния куклен театър, ,Милена Добрева, ръководител на световноизвестния хор "Фортисимо“ от Бургас,Лауреатите за 2025 г. включват още: поетесата Деница Младенова и нейният ментор Добрина Топалова,фотографът Светлин Йосифов и хореографът Вероника Братанова, носител на орден "Златен век“.Гала вечерта ще бъде емоционален жест към бургаските творци, чиито успехи през 2025 г. издигнаха културната сцена на града и я поставиха под националните и международни прожектори.Събитието е част от календара на инициативите, подкрепящи кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 – още една крачка към създаването на по-видима, по-смела и по-зареждаща творческа среда в града.