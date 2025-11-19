Тази жена доказа, че и на 61 не е късно да станеш кръводарител за първи път
"Прочетох, че възрастовата граница е 65 години и реших да се включа, докато годините все още ми позволяват, за да може някой да бъде спасен. Много хора край мен са казвали, че даряват кръв, имат значки за кръводарители, грамоти, но аз не се решавах. Чувствам се осмислена, окрилена! От един човек има смисъл на този свят само, ако помага на друг", споделя тя.
Жулиета Малчева от дълги години работи в читалище "Просвета" в Поморие и ръководи мажоретния състав. Изнесената кръводарителска акция в Поморие се проведе на 5 ноември, в читалището.
Ако и вие желаете да станете кръводарител, можете да го направите всеки делничен ден в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас, от 7.30 до 14 ч. Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г.
Изнесени акции на отделението до края на годината ще има също в:
Царево, Медицински център, 21 ноември 2025 г., петък, от 9 до 14 ч.
Руен, Ритуална зала, 3 декември 2025 г., сряда от 9 до 14 ч.
